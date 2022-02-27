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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبراء: كورونا قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد في القلب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

يؤثر فيروس كورونا في المقام الأول على الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض المتعلقة بالرئتين بعد الإصابة، ويدخل الفيروس إلى الجهاز التنفسي ويتضاعف هناك قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويصيب عدة أعضاء، بما في ذلك القلب، حتى لو كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مصاحبة، يمكن أن يؤدي الفيروس المعدي إلى مشاكل طويلة الأمد متعلقة بالقلب.

في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا الشديد، يصاب معظم المرضى بالتهاب رئوي، يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف عضلة القلب، أو التخثر الشديد، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية ويكون سببًا لفقدان الحياة.

وفقًا للخبراء، عندما يدخل الفيروس التاجي كورونا القلب، يمكن أن يصيب عضلة القلب والبطانة الداخلية للقلب، مما يؤدي في النهاية إلى استجابة التهابية، ومن الناحية الطبية يشار إلى هذه الحالة باسم التهاب عضلة القلب.

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يمكن أن يكون تخثر الدم من الأعراض الشائعة الأخرى لفيروس كورونا، ويُشار إلى تخثر الدم على أنه كتلة من الخلايا والبروتينات، والتي تحول الدم من سائل إلى حالة شبيهة بالهلام أو شبه صلبة. 

في حالة الإصابة بفيروس كورونا، يمكن العثور على التخثر في أعماق أوردة أجزاء مختلفة من الجسم، توجد في الغالب في الساقين والرئتين، يمكن أن يتحسن تخثر الدم عن طريق تناول العلاج والأدوية المناسبة.

وبمجرد أن يتحرر وينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يمنع تدفق الدم. 

يمكن أن يؤدي التخثر الشديد إلى أمراض أخرى مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الأعضاء الأخرى، مثل الأمعاء.

 

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