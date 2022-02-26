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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب حدوث ثقوب القلب للأطفال عند الولادة والمضاعفات

ما أسباب حدوث ثقوب
ما أسباب حدوث ثقوب القلب؟

هناك العديد من أسباب حدوث ثقوب القلب، ويعرف الأطباء أن عيوب القلب الخلقية تنشأ من المشاكل التي تحدث في المراحل الأولى لنمو القلب، ولكن لا يوجد سبب واضح غالبًا لهذه الحالة.

 

ما أسباب حدوث ثقوب القلب؟

 

وقد يكون أحد أسباب حدوث ثقوب بالقلب الوراثة والعوامل البيئية دور في ذلك، ويمكن أن تحدث عيوب الحاجز البطيني وحدها أو تصاحب عيوب خلقية أخرى في القلب.

 

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وأثناء نمو الجنين، يحدث ثقوب القلب بسبب وجود عيب في الحاجز البطيني عندما يفشل الجدار العضلي الذي يقسم القلب إلى جانبين أيسر وأيمن (الحاجز) في أن يتشكل بالكامل بين الغرفتين السفليتين في القلب (البطينين).

 

وفي الوضع الطبيعي، يضخ الجانب الأيمن للقلب الدم إلى الرئتين ليحصل على الأكسجين، و يضخ الجانب الأيسر الدم الغني بالأكسجين إلى بقية أجزاء الجسم. 

 

ولكن قد يؤدي ثقوب القلب و عيب الحاجز البطيني إلى اختلاط الدم المؤكسد الدم غير المؤكسد، ما يتسبب في أن يعمل القلب بقوة أكبر لتوفير الكمية الكافية من الأكسجين لأنسجة الجسم، وتنتج عن هذا الوضع غير الطبيعي زيادة العبء على القلب والرئتين.

 

وقد تكون عيوب الحاجز البطيني بأحجام متعددة، ويمكن أن تحدث في عدة مواقع في الجدار الفاصل بين البطينين، وقد يكون هناك عيب واحد أو أكثر من عيوب الحاجز البطيني.

 

ومن الممكن أيضًا أن يحدث العيب في وقت لاحق من الحياة، ويكون ذلك عادةً بعد الإصابة بنوبة قلبية أو كإحدى المضاعفات بعد إجراء جراحة في القلب.

 

ما أسباب حدوث ثقوب القلب؟

 

وهناك ثقوب القلب قد تحدث بسبب تشوهات يمكنها أن تحدث في الحاجز البطيني قد تنتقل بين أفراد العائلة وقد تحدث مع مشاكل وراثية أخرى، مثل متلازمة داون، وإذا كان لديك طفل مصاب بالفعل بتشوه قلبي، فقد يناقش الطبيب معك خطر إصابة الطفل التالي بنفس الحالة.

 

ويمكن لحدوث ثقوب القلب ان بتتبعه مضاعفات؛ حيث إنَّ عيبًا صغيرًا في الحاجز البطيني قد لا يسبب أي مشكلات على الإطلاق. بينما العيوب المتوسطة أو الكبيرة يمكن أن تسبب مجموعة من الإعاقات، و تتراوح بين خفيفة ومهددة للحياة. من الممكن أن يمنع العلاج حدوث مضاعفات كثيرة.

 

ويمكن أن تتضمن مضاعفات ثقوب القلب، ما يلي:

- فشل القلب:
 في الأشخاص المصابين بعيب حاجز بُطيني متوسط أو كبير، يعمل القلب بجهد أكبر ويضخ الكثير من الدم إلى الرئتين. وإذا لم يُعالج، فقد تحدث إصابة بفشل القلب.

- ارتفاع ضغط الدم الرئوي :
ويؤدي زيادة تدفق الدم إلى الرئتين بسبب عيب الحاجز البطيني إلى ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية (ارتفاع ضغط الدم الرئوي)، ما قد يحدِث فيها ضررًا دائمًا. وقد تتسبب هذه المضاعفات في عكس اتجاه تدفق الدم عبر ثقوب القلب (متلازمة آيزينمينغر).

- التِهاب الشغاف :
وهذه العدوى القلبية من المضاعفات غير الشائعة.

- المشكلات القلبية الأخرى :
وتشمل عدم انتظام نبضات القلب ومشكلات في الصمام.

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