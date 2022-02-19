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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسباب وأعراض مرض القلب التاجي.. و6 نصائح للعلاج

مرض القلب التاجي
مرض القلب التاجي

يُعد مرض القلب التاجي، المعروف أيضًا باسم مرض الشريان التاجي ، سببًا رئيسيًا للوفاة في المملكة المتحدة، ويتطور مرض الشريان التاجي عندما تتضرر الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي قلبك أو تتضرر، وعادةً ما تكون الرواسب (اللويحات) المحتوية على الكوليسترول في الشرايين التاجية والالتهابات هي المسؤولة عن مرض الشريان التاجي.

 

 مرض القلب التاجي
 

تزود الشرايين التاجية القلب بالدم والأكسجين والمواد المغذية، ويمكن أن يؤدي تراكم اللويحات إلى تضييق هذه الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى قلبك. في النهاية ، قد يتسبب انخفاض تدفق الدم في حدوث ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) أو ضيق في التنفس أو علامات وأعراض أخرى لمرض الشريان التاجي، ويمكن أن يسبب الانسداد الكامل نوبة قلبية.
 

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نظرًا لأن مرض القلب التاجي غالبًا ما يتطور على مدى عقود، فقد لا تلاحظ مشكلة حتى تعاني من انسداد كبير أو نوبة قلبية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للوقاية من مرض الشريان التاجي وعلاجه، ويمكن أن يكون لأسلوب الحياة الصحي تأثير كبير في الوقاية من حدوثه .

وتشمل أعراض مرض القلب التاجي الرئيسية ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس وألمًا في جميع أنحاء الجسم والشعور بالإغماء والمرض، ويحدث ذلك عندما يتم حظر أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.

ويعتقد أن مرض القلب التاجي يبدأ بتلف أو إصابة الطبقة الداخلية للشريان التاجي، أحيانًا في وقت مبكر من الطفولة. قد يكون الضرر ناتجًا عن عوامل مختلفة ، بما في ذلك:
- التدخين
- ضغط دم مرتفع
- زيادة نسبة الدهون في الدم 
- الإصابة بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين
- عدم ممارسة النشاط (نمط الحياة المستقرة)

 

 مرض القلب التاجي


وبمرور الوقت ، يمكن أن تتكاثف جدران الشرايين بسبب ترسبات دهنية، يمكن أن يكون سببه التدخين وشرب الكحوليات بشكل مفرط؛ حيث الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب.

ولا يمكن علاج مرض القلب التاجي عن طريق الادوية والعقاقير الطبية، ولكن يمكن أن علاجه عبر إدارة الأعراض، والتقليل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أيضًا أن تساعد اتباع عادات صحية في علاج مرض القلب التاجي والوقاية منه. 

ويمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي في الحفاظ على قوة الشرايين وأن يجعلها خالية من الدهون التي تساهم في إنسدادها، وإن كنت الحفاظ على صحة قلبك ، فعليك بإتباع بعض النصائح، وتشمل :
- الإقلاع عن التدخين.
- السيطرة على الظروف مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والسكري.
- المحافظة على ممارسة الأنشطة البدنية .
- تناول نظامًا غذائيًا قليل الدسم وقليل الملح وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
- الحفاظ على وزن صحي.
- تقليل وإدارة الإجهاد.

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