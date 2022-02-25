لا داعي للكمامة.. الأطفال لا ينقلون عدوى كورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال يطلقون كمية أقل بكثير من جزيئات الهباء الجوي المحملة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" COVID-19 مقارنة بالبالغين ، مما قد يقلل من قدرتهم على نقل الفيروس.

وجد باحثون من جامعة برلين في ألمانيا ، أن الأطفال في المتوسط ، يطلقون جزيئات كورونا أقل في الهواء ، خاصة عندما يتنفسون أو يتحدثون أو يغنون.

يعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يطلقون كميات أصغر من جزيئات الهباء الجوي عند التحدث لديهم أحمال فيروسية أصغر ، مما يعني أيضًا أنهم لا ينشرون الفيروس على نفس المستوى.

النتائج لها آثار كبيرة على المدارس وغيرها من الأحداث والأنشطة التي يسكنها الأطفال في المقام الأول ، حيث قد يكون انتقال كوفيد أقل حدة مما كان متوقعًا - حتى عندما لا يستخدم الأطفال الأقنعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جمع الباحثون ، الذين نشروا نتائجهم يوم الأربعاء في مجلة الجمعية الملكية ، بيانات من 15 بالغًا و 15 طفلاً من أجل الدراسة.

كان من بين الأطفال 11 ولداً وأربع فتيات ، تتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات، جميع الأطفال وجميع البالغين تتراوح أعمارهم بين 23 و 64 سنة.

لقد وضعوا كل مشارك في بيئة مغلقة ، وكانوا يتنفسون ويتحدثون ويغنون ويصرخون قبل أن يجمع الباحثون مقياسًا لانبعاث الجسيمات وحجمها.

وجد الباحثون أنه عند التنفس أو التحدث أو الغناء ، كانت مجموعة الأطفال في المتوسط تنشر معدلًا أقل بكثير من الهباء الجوي من مجموعات البالغين.

ومع ذلك عند الصراخ تم العثور على حمولات فيروسية مماثلة لدى الأطفال والبالغين، ولا يمكن تحديد الآثار الفعلية لهذه الدراسة بشكل كامل، ولكن يبدو أنها تشير إلى أن الأطفال لديهم حمولات فيروسية أقل من البالغين وبالتالي ينشرون الفيروس بمعدلات أقل.

سيكون لهذا آثار بعيدة المدى على كيفية معالجة الوباء في المستقبل ، خاصة في بعض المدارس الأمريكية حيث لا يزال يتعين على الأطفال ارتداء الأقنعة.