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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشرطة البريطانية تطارد زوجين أكلا 12 ساندويتش برجر .. ما القصة؟

برجر
برجر

تطارد الشرطة البريطانية زوجين طلبا  12 ساندويتش برجر، وتناولاها في ست دقائق قبل الخروج ورفضا دفع فاتورة بقيمة 174 جنيهًا إسترلينيًا.

وكان الزوجان قد سألا الموظفين في مطعم تقديم وجبات وسندوتشات برجر عما إذا كان بإمكانهم القيام بتحدي تناول البرجر، حيث يقدم المطعم للعملاء فرصة تناول عشرات الفطائر في ست دقائق، إذا أكملوا العمل الفذ فلن يدفعا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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لكن الموظفين أخبروا الاثنين أن المسابقة لم تكن متاحة لهم لأنه كان يجب حجزها مسبقًا،هذا لم يمنعهم من أن يطلب الزوجان 12 سندوتش برجر، وأوضح العاملون :"أكلوا السندوتشات ورفضوا الدفع ، قائلين إنهما أكملوا التحدي".

وأصدرت الشرطة الآن صور كاميرات مراقبة لرجل وامرأة يأملان في العثور عليهم، فقد يتعامل رجال الشرطة مع الحادث الذي وقع في مطعم مارلبورو في ويلتس على أنه سرقة.

قال سيمون ويتون ، صاحب المطعم: "قال هؤلاء الأشخاص إنهم يريدون القيام بالتحدي ولكن كان ذلك غير متاح في هذا الوقت، فقد كنا مشغولين ولم يكن لدينا فريق عمل ولم يكن لدينا الوقت حتى نتمكن من ذلك ، لذلك قلنا أنه للأسف ، لم يتمكنوا من فعل التحدي".

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واكمل :"لقد طلبوا 12 برجرًا وقالوا إنهم يريدون القيام بالتحدي. أوضحنا ذلك آسف ، لم يكن ذلك عمليًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفع ، قالوا إنهم قاموا بالتحدي في غضون ست دقائق ولن يدفعوا".

وأضاف:"أوضح الموظفون مرة أخرى أنه يجب علينا توقيت ذلك. تجادلوا مع النادلة حول هذا الأمر ، وذهبت للحصول على المدير وعند وصوله كانوا قد غادروا المكان ".

الشرطة زوجين سندوتش برجر

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