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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقتحم المنازل ويعتدي على الناس.. دب ضخم يقلب ولاية أمريكية رأسًا على عقب

صدى البلد

يعيش سكان إحدى الولايات الأمريكية حالة من الرعب والقلق بسبب دب ضخم، فقد يواصل الدب الأسود الذي يبلغ وزنه 500 رطل والمعروف باسم “هانك ذا تانك” اقتحام منازل الناس وإحداث الفوضى.

تسبب الدب المؤذي في إحداث قلق كبير بولاية كاليفورنيا،  ويبحث كل من السكان ومسؤولي الحياة البرية  عن طرق لوقف هذا الدب ولكنهم غير متأكدين مما يجب فعله حيال الدب ، الذي يبدو أنه لم يعد خائفًا من البشر.

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قال "بيتر تيرا " المتحدث باسم إدارة الأسماك والحياة البرية :"هذه المناطق يوجد بها الكثير من الناس، بالإضافة إلى حركة المرور والسيارات، لذا يتعين علينا القيام بذلك بطريقة آمنة لكل من الجمهور والدب نفسه".

وقد اقتحم هانك مؤخرًا منزلاً في ساوث ليك تاهو في 18 فبراير، وقالت الشرطة المحلية إن هانك حطم نافذة صغيرة وضغط على المنزل ، حيث لم يكن لدى أصحاب المنازل أي فكرة عن كيفية إخراجه.

رد الضباط وخبطوا على السطح الخارجي للمنزل حتى خرج هانك من الباب الخلفي، ثم مكثوا في المنطقة للتأكد من أنه استمر في طريقه دون إلحاق أضرار أو دخول منازل أخرى.

ومع ذلك ، فإن هانك ليس وحده ، حيث يزعم خبراء البيئة أن الظروف المناخية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تسبب مخاوف من الغذاء، مما يجبر الدببة على المغامرة في الأراضي البشرية.

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قال جون هيشتيل ، رئيس الرابطة الدولية لأبحاث وإدارة الدب ، لصحيفة إندبندانت: "أشياء مثل الجفاف تؤثر على أغذية الدب، يمكن أن يؤثر على إنتاج التوت".
وأضاف:" يمكن أن يؤثر على عودة السلمون إلى مجاري معينة ... إذا ارتفعت درجة حرارة الماء بشدة أو إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في نظام التيار للسماح بسمك السلمون الكافي".

الولايات الامريكية الدب منازل الفوضى

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