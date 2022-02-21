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إلهام أبو الفتح
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منوعات

باحث بالفضاء يجد دليلا على علاقة الكائنات الفضائية بالفراعنة

صدى البلد

يعتقد خبير فضائي معروف أنه وجد دليلاً على وجود زوار من الكائنات الفضائية لـ مصر القديمة، وقد تم إخفاء الدليل بشكل غريب في جزر نائية.

يدعي" سكوت سي وارنج" الباحث في الكائنات الفضائية، أنه اكتشف رأسًا أيقونيًا لوجه قطة على غطاء رأس فرعون مصري في جزر ساوث ساندويتش باستخدام خرائط جوجل.

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في لقطات للشاشة التي حللها "سكوت" سلط الضوء على ما يعتقد أنه وجه ومباني ومسار لموقع تحطم مفترض اعتبره دليلاً على زوار من الكائنات الفضائية.

كتب وارنج: "لقد وجدت بعض الأشياء بالقرب من القارة القطبية الجنوبية أمس، تقع في جزر ساندويتش"، وأضاف:"لقد استخدمت Google Earth للعثور عليهم وعليك اتباع تعليماتي للانتقال إلى تاريخ 2010 لمشاهدة الصور الصحيحة لأن صور اليوم بيضاء للغاية ولا يمكن رؤية أي شيء".

وأوضح: "يبدو أن جوجل أراد إخفاء بعض الأشياء بهذه الطريقة ، لكنهم نسوا الصور القديمة، وجدت شيئًا يشبه جسم غامض محطم وقد ترك أثراً طويلاً ، لذلك إما تحطم أو هبط ، تحرك وخلق الممر".

كما أضاف: "لقد عثرت أيضًا على بعض الهياكل، ويبدو أحدها مثل نصف سفينة نوح على قمة التل بالقرب من الجسم الغريب. على بعد أمتار قليلة منه يوجد هيكل الكنيسة ، هناك منطقة مجمع قلعة ضخمة على بعد بضعة كيلومترات".

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كما أشار: "منطقة القلعة هذه كلها مصنوعة من الصخور المحلية المستخدمة كمواد بناء. ولها سور حجري حولها ، وهرم صغير ، وبعض المناطق الأصغر مسيجة وشيء يشبه منطادًا قديمًا تم هبوطه".
 

مصر القديمة

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