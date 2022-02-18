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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

صدى البلد

 

كطبيعة الحال دومًا يبرع المصريون في تحويل المصائب والمشكلات إلى نكات ومواقف كوميديا مهما  بلغت حجم القضية المثارة، وكانت واقعة عروسة الإسماعيلية خير دليل على براعة المصريين في فن الضحك.

فبينما تنقسم الآراء حول ما فعلته العروس من استكمال حفل الزفاف رغم تعرضها للضرب إلا أن الآخرين قد جذب انتباههم أمر أخر  ألا وهو ثبات "مكياج" العروس رغم تعرضها للضرب والسحل بالشارع.

وفي هذا السياق انتشرت "الكوميك" والتعليقات الساخرة حول مكياج عروسة الإسماعيلية وقوة ثباته وبراعة خبيرة التجميل في أن تبقى العروس على حالها رغم ما عانته لساعات قبل بدء مراسم الزفاف.

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حتى تداول الكثيرون لقطة مصورة "ستوري" على الفيسبوك لـ خبيرة التجميل وهي تعلق على مهاراتها في ثبات المكياج، وكان مضمون الـ "ستوري" :"بعيد عن أي تفاصيل لازم تاخدو بالكم إن الميك اب متهزش واستحمل المرمطة دي وزي ما هو انا  تسلم ايدي والله ربنا يحميني".

ولكن في حقيقة الأمر أن هذا التعليق المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يصدر عن خبيرة التجميل "مها الخولي"، بل كانت منصتها الاجتماعي على "السوشيال ميديا" سبيلا لتوضيح بعض الملابسات الخاصة بمشكلة العروس.


فقد ألقى البعض باللوم وقذف أخرون طمها الخولي" بالسباب وأن أساس المشكلة بدا من قبلها في تأخير العروس، ولكنها أوضحت ذلك عبر صفحتها قائلة:"جماعة مع احترامي لكل الناس محدش يتكلم في حاجة ميعرفهاش، محدش يقول سبب المشكلة إن العروسة طلعت متأخرة وإن الميك اب ارتست هي اللي اخرتها احنا مأخرناش العروسة ابدا".

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كما اتهمها البعض بحاجتها للشهرة مما دفعها للخروج في بث مباشر لحظة وقوع المشكلة: "انا مش محتاجة اتشهر بحاجة زي كده، واي حد هيحط اسمي في أي بوست او ستوري او فيديو، هعمل فيه محضر".
 

خبيرة التجميل عروسة الإسماعيلية

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