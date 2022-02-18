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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محاولة خداع فاشلة.. 3 رجال يدخلون دبي في ملابس نساء عربيات

صدى البلد

تم القبض على ثلاثة من طالبي اللجوء النيجيريين في دبي بعد وصولهم مرتدين ملابس المرأة العربية التقليدي من ارتداء العباءات والنقاب وكذلك مكياجها في محاولة مضللة لخداع مسؤولي الهجرة.

يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على تيك توك TikTok الثلاثي بعد إلقاء القبض عليهم ، مع لقطات قبل وبعد تظهر كيف بدوا في تنكرهم وبعد إزالة التنكر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ووفقًا لمحطة الأخبار الجنوب أفريقية كايا 959 ، ذهب الرجال الثلاثة إلى دبي على أمل تحقيق حياة أفضل لأنفسهم بعد أن سمعوا كيف كانت الإمارات العربية المتحدة دولة مزدهرة مع الكثير من الفرص لرواد الأعمال.

النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة صارم بشكل ملحوظ وحقيقة أن الرجال الثلاثة قد انتحلوا صفة نساء عربيات قد تزيد من العقوبة.

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وبناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 34/2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يتم فرض عقوبة السجن  أو العقوبة على الأفراد الذين ينتحلون صفة الآخرين أو يشوهون سمعتهم، ويمكن أن تصل عقوبة الجريمة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقد أعجب الكثير من الأشخاص الذين شاهدوا تنكر المهاجرين ، وقال علي سلمان: "لقد اقتنعت فعلاً في الصورة الأولى إنهم نساء" ، وأضاف آخر :" من دقة المكياج 'أريد رقم خبير التجميل الذي قام به".

دبي المرأة العربية العباءات مكياجها

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