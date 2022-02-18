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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الشيطان هو من أمرني.. أم تقطع رأس أبنها وكلبها

صدى البلد

اتُهمت أم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد قطع رأس ابنها البالغ من العمر ست سنوات وكلب عائلتها بـ طلب من الشيطان.

وقالت الشرطة كانساس سيتي أن "تاشا هيفس " البالغة من العمر 35 عامًا ، قطعت رأس ابنها بعد أن اعتقدت أن الشيطان كان يتحدث معها ليلة الثلاثاء وطلب منها القيام بهذا الجرم.

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استجابت الشرطة لمكالمة قالت فيها الجانية  إن الشيطان كان يحاول مهاجمتها، وعندما سئلت عما إذا كانت تعاني من مرض عقلي أغلقت الهاتف، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ستار" البريطانية.

توجهت الشرطة إلى المنزل لإجراء فحص اجتماعي ، حيث عثروا على دماء تؤدي إلى الباب الأمامي، وسمعت الشرطة النساء يغنين في الداخل.

طرق الضباط الباب لكن الأم بدأت تغني بصوت أعلى، وعندما اقتحمت الشرطة منزل المرأة ووجدتها ملطخة بالدماء على ساقيها وقدميها.

كما عثروا على جثة الطفل مقطوعة الرأس في المطبخ وبعد تفتيش المنزل وجدوا كلبًا مقطوع الرأس في القبو مع سكاكين ومفك براغي مغطى بالدماء.

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قال المدعي العام في مقاطعة جاكسون ، جان بيترز بيكر ، إن هيفس كانت "خلال حالاتها العقلية الغير متزنة، فقد قامت بسلسلة من الأشياء التي كانت مزعجة للغاية".

وقال المدعي بيكر للصحافة في بيان: "المجتمع يعرف الآن بعض التفاصيل المروعة لوفاة هذا الطفل البالغ من العمر ست سنوات".

 

 

جريمة قطع رأس كلب الشيطان

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