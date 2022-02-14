5 طرق مميزة للاحتفال بـ عيد الحب في المنزل

حل علينا عيد الحب في موعده السنوي وسواء كنت تحتفل به بمفردك ، مع شريكك أو أصدقائك أو عائلتك ، فهو اليوم المثالي لإظهار حبكما لبعضكما البعض وجعل من تحب يشعر بالتميز، ولكن إذا لم تكن مرتاحًا للخروج من منزلك بسبب كورونا، فلا يزال بإمكانك فعل الكثير من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة الممتعة والمدروسة مع الآخرين.

فهناك خمس أفكار رائعة للاحتفال بعيد الحب 2022 في المنزل مع شريكك أو صديقك.

1- مشاهدة فيلم جديد

إذا كنتما من عشاق الأفلام ولديكما بعض الأشياء المفضلة المشتركة ، فهذا هو أفضل يوم للاستمتاع ببعض الأفلام أو المسلسلات الرومانسية التي ستدفئ قلبك، اطلب وجباتك الخفيفة المفضلة واستمتع بصحبة بعضكما البعض.



2- خطط لنزهة في المنزل

إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت الجيد مع من تحب ، خطط لنزهة في الشرفة أو الفناء الخلفي أو حتى غرفة المعيشة الخاصة بك.

قم برمي الوسائد والمراتب الأكثر راحة على الأرض ، وفرد ملاءة سرير جميلة ، وغطاء، وزينها قليلاً وستكون جاهزًا تمامًا.

ستمنحك الموسيقى الصغيرة في الخلفية الإحساس الصحيح حتى تتمكن من التحدث عن كل شيء تحت أشعة الشمس مع حبيبك. أضف لعبة لوحية أو بطاقة إلى هذا الجو الرومانسي وستكون قد خططت ليوم مختلف.

3- اطهوا سويًا

اصنعوا العشاء المفضل لكما سويًا، حتى تكون تجربة مختلفة لكما وبالتأكيد ستحصلان على طعام جيد ومحادثة جيدة.

4- قائمة رغبات وأمنيات

هذا نشاط رائع تفعله مع أصدقائك أو مع من تحب، احصل على الراحة على الأريكة ، وأخرج قلمًا وورقة واكتب كل الأشياء التي تحب أن تفعلها .

ويمكن أن يكون السفر إلى أماكن غريبة أو ممارسة مهارة أو هواية أو هدف حياة ترغب في تحقيقه، من المؤكد أن إعداد القائمة سيثير المشاعر ويضبط النغمة المثالية لليوم.



5- حل لغز

احصل على لغز مكون من 1000 قطعة واقضِ اليوم في محاولة تجميعه، أثناء التسكع ، واحتساء بعض المشروبات اللذيذة والتحدث عن مدى رغبتك في قضاء الوقت مع بعض.