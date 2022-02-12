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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف كوكب جديد قريب من الأرض.. تعرف على التفاصيل

صدى البلد

في رحلة البحث المستمر في الفضاء ، عثر علماء الفلك دليلاً على وجود كوكب ، آخر يدور حول نجم  Proxima Centauri ، وهو أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي، ويعد هذا الكوكب المرشح هو ثالث كوكب يتم اكتشافه في النظام وأخف كوكب اكتشف حتى الآن يدور حول هذا النجم.

ويعتبر هذا الكوكب ، الذي يبلغ ربع كتلة الأرض فقط ، أحد أخف الكواكب الخارجية التي تم العثور عليها على الإطلاق، وكان فريق من علماء الفلك قد تمكنوا باستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO's VLT) في تشيلي دليلاً على وجود كوكب آخر يدور حول كوكب Proxima Centauri ، وهو أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي.

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فيما يوضح "جو فاريا"، الباحث في Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço بالبرتغال والمؤلف الرئيسي لكتاب دراسة نشرت اليوم في علم الفلك والفيزياء الفلكية أن. Proxima Centauri هو أقرب نجم إلى الشمس ، ويقع على بعد ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات ضوئية.

الكوكب المكتشف حديثًا ، المسمى Proxima b ، يدور حول Proxima Centauri على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر ، أي أقل من عُشر مسافة عطارد من الشمس.

ويدور حول النجم والمنطقة الصالحة للسكن، المنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح كوكب  ويستغرق الأمر خمسة أيام فقط لإكمال مدار واحد حول بروكسيما سنتوري.

من المعروف بالفعل أن النجم يستضيف كوكبين آخرين Proxima b وهو كوكب له كتلة مماثلة لتلك الموجودة في الأرض ويدور حول النجم كل 11 يومًا ويقع داخل المنطقة الصالحة للسكن ، والمرشح Proxima c ، والذي يقع على مسافة أطول من خمسة مدار العام حول النجم.

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تم اكتشاف Proxima b قبل بضع سنوات باستخدام أداة "هاربس" على تلسكوب ESO البالغ طوله 3.6 متر.

وتم تأكيد الاكتشاف في عام 2020 عندما لاحظ العلماء نظام Proxima بأداة جديدة على ESO's VLT ذات دقة أكبر ، Echelle Spectrograph للكواكب الصخرية الخارجية والمراقبة الطيفية المستقرة (ESPRESSO) القريبة.

نظامنا الشمسى كوكب

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