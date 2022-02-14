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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد عليه حياة

صدى البلد

قد لا نكون في النهاية وحدنا في الكون، فمن الممكن أن يكون هناك حياة على كوكب ما، وهذا بالفعل ما أثبته اكتشاف مثير  تم مؤخرًا  حيث وجد كوكب بالقرب من نجم ميت على مقربة من كوكب الأرض.

شوهدت الحطام المرصعة بهياكل بحجم القمر تدور بالقرب من نجم قزم أبيض ، يُعرف باسم WD1054-226 في مجرة ​​درب التبانة.

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اكتشفت دراسة قادها علماء في جامعة كوليدج لندن (UCL) أنه يلمح إلى وجود كوكب قريب في المنطقة المعروفة باسم المنطقة الصالحة للسكن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

إنهم يعتقدون أن المنطقة يمكن أن تكون صالحة للسكن لمدة ملياري سنة على الأقل ، بما في ذلك مليارسنة في المستقبل ، حيث توجد المياه وكذلك الحياة.


قام الباحثون بقياس الضوء من النجم القزم الأبيض باستخدام بيانات من التلسكوبات ونشروا نتائجهم في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

قالوا إن النجم قد تم رصده على بعد 117 سنة ضوئية وهو ثلاثة مليارات مرة أكبر من المسافة من الأرض إلى القمر، وتم تسجيل التغييرات في الضوء على مدار 18 ليلة باستخدام كاميرا فائقة السرعة على تلسكوب في مرصد لا سيلا في تشيلي.

وجدوا أن الضوء الصادر من WD1054–226 كان دائمًا محجوبًا إلى حد ما بسبب سحب هائلة من المواد التي تدور أمامه ، مما يشير إلى وجود حلقة من الحطام الكوكبي تدور حول النجم.

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"المنطقة الصالحة للسكن هي المنطقة التي تسمح فيها درجة الحرارة نظريًا بوجود الماء السائل على سطح الكوكب. بالمقارنة مع نجم مثل الشمس ، فإن المنطقة الصالحة للسكن للقزم الأبيض ستكون أصغر وأقرب إلى النجم حيث تصدر الأقزام البيضاء ضوءًا وحرارة أقل. "

قال جاي فاريهي ، المؤلف الرئيسي وأستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها علماء الفلك أي نوع من الأجسام الكوكبية في المنطقة الصالحة للسكن لقزم أبيض."
 

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