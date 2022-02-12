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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قسوة ووحشية.. زوجان يحبسان ابنهما داخل صندوق 5 سنوات في فلوريدا

صدى البلد

بقسوة ووحشية، أجبر زوجان ابنهما على القيام بأفعال تتنافى مع الطبيعة البشرية، فقد تم القبض على الزوجين بعد إجبار ابنهما بالتبني على العيش في صندوق لمدة خمس سنوات، مع دلو للتبول فيه.

قالت الشرطة إن الزوجين "تريسي" و"تيموثي فيريتر" أساءا معاملة الطفل البالغ من العمر 13 عامًا وأبقياه داخل الصندوق الموجود في مرآبهما منذ أن تبنياه في عام 2017، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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أخبر الصبي الشرطة أنه ضرب بالحائط من رأسه وتعرض للضرب بحزام وحبل القفز، وقد تعرض الطفل لكل هذه القسوة في التعامل في مكان الإقامة في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، حسب محطة WPEC.

ووفقا للشرطة، قام الزوجان بتركيب كاميرا تجسس داخل الصندوق وركبا القفل القوي ومفتاح الإضاءة خارج الصندوق، وتم وضعه في الحبس مع مرتبة ودلو فقط، ولم يُسمح له بالذهاب إلى المدرسة قبل أن يعود إلى المنزل ويُحبس مرة أخرى، وفقًا لتقارير WPTV.

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تم القبض على آل فيريترس عندما عثرت الشرطة على 'الصندوق خلال زيارة لمنزلهما بعد بلاغ عن شخص مفقود قدمته تريسي في 28 يناير، وعلم رجال الشرطة بظروف معيشته المزعومة بعد أن قابلوا الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان قد هرب أثناء وجوده في المدرسة.

وأفادت الأنباء بأن الطفل اليائس توسل للشرطة لاعتقاله وقال إنه: "يفضل أن يكون في السجن بدلا من العودة إلى المنزل"، كما أشار محامي الدفاع عن الزوجين إلى أن الصبي يعاني من اضطراب التعلق التفاعلي، وهو عندما يكون الأطفال غير قادرين على تكوين رابطة عاطفية مع أولياء أمورهم.

 

 

وحشية أبنهم القبض الزوجين صندوق للتبول

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