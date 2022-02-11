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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخطر كائنات العالم توجد داخل بيض

صدى البلد

في صور جديدة غريبة اكتشف الخبراء كائن غامض داخل البيض، وتبين من الفحص أنه يحتوي على أكثر الحيوانات سامة في العالم.

فقد تظهر داخل بيض أفعى بنية من الداخل ، مع الصور التي تلتقط الأوردة المخيفة والكتلة المظلمة التي تُرى من خلال القشرة التي تشبه شكلًا غريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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حيث تم إهداء مجموعة من بيض الثعابين البنية الشرقية، أحد أكثر الكائنات السامة في العالم، لصائد ثعابين في نيو ساوث ويلز في أستراليا، وتعتبر الثعابين البنية الشرقية ثاني أكثر الثعابين البرية سامة في أستراليا ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي سبعة أقدام.

أصبح "شون كيد" صائد الثعانبي، أبًا بديلًا لـ 23 بيضة مثالية الشهر الماضي بعد أن وضعها ثعبان في حقيبته طوال الليل، وأشار إلى أن هذا الحدث نادر وأنهم سيفقسون في وقت ما في مارس.

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كما أوضح :"بيض الأفعى مصنوع من الجلد وناعم ، وليس صلبًا مثل بيض الطيور ، لذا فهو بحاجة إلى الرطوبة"، وأضاف شون أنه يعتقد أن ستة فقط من أصل 23 بيضة توضع تبدو وكأنها ستفقس ، مع 16 بيضة هو متوسط ​​العدد الذي تولده الأنواع.

وأضاف: "الست جيدة ، إذا كان بإمكاني حفظ واحدة من هذه البيض ، فهذه نتيجة جيدة في كتابي"، وكشف شون أنه بمجرد أن تفقس الثعابين ستعود إلى البرية لأنها ستصبح سامة على الفور.

فعندما يلدغون ، ويهاجم السم الدورة الدموية ويمكن أن يسبب النزيف ، وهبوط القلب والأوعية الدموية والسكتة القلبية.

كائن غامض الحيوانات العالم

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