سوبر ماركت على سطح القمر.. ما القصة؟

يعتقد مراقبو الفضاء والكواكب أن هناك أجسامًا غامضة زرقاء ومباني ضخمة على القمر ، مما يشير إلى وجود حياة خارج الأرض.

ففي مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب ، يبدو أن هناك هياكل ومباني غامضة وغريبة على سطح القمر، ويقال إن إحداها تطل على موقع هبوط أبولو 15.

اللقطات التي تم تحميلها بواسطة قناة الأبحاث الفضائية Secureteam10 ، تقدر المباني بحجم "سوبر ماركت" كبير وتمت مقارنة الفيديو بالصور التي التقطها رواد الفضاء في الماضي.



يبلغ عدد المتابعين للقناة أكثر من 2 مليون مشترك ، وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى قيام متابعيه بالتقاط المشاهدات الغريبة في الفيديو، وقال الكاتب "جون إيج":"ليس علينا بناء أشياء على القمر، على ما يبدو، هم إنهم هناك بالفعل".

في فيديو SecureTeam 10 ، سترى هيكل بحجم سوبر ماركت على سطح القمر، انها على تل إنها قريبة جدًا من مهمة أبولو ، وستضطر تقريبًا إلى التكهن بأن هذا ليس عرضيًا.

وأضاف: "هناك أدلة على الهياكل التي يمكنك العثور عليها حتى الآن باستخدام جوجل مون. وهناك قطع أثرية في الصور التي التقطها رواد الفضاء الذين كانوا على سطح القمر".

كما أوضح :" نحن لسنا وحدنا داخل المجرة التي تضم كوكب الارض"، كما ادعى أن الأجسام الطائرة الزرقاء كانت مشابهة لتلك التي تحطمت في المحيط في هاواي في يناير 2021.