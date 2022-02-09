عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سوبر ماركت على سطح القمر.. ما القصة؟

صدى البلد

يعتقد مراقبو الفضاء والكواكب أن هناك أجسامًا غامضة زرقاء ومباني ضخمة على القمر ، مما يشير إلى وجود حياة خارج الأرض.

ففي مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب ، يبدو أن هناك هياكل ومباني غامضة وغريبة على سطح القمر، ويقال إن إحداها تطل على موقع هبوط أبولو 15.

txt

دراسة: الشاي والقهوة يزيدان فرص الإصابة بـ سرطان المريء

txt

مذبحة صيد وحشية بإسبانيا.. قتل 450 غزالا وخنزيرا في يوم واحد

اللقطات التي تم تحميلها بواسطة قناة الأبحاث الفضائية Secureteam10 ، تقدر المباني بحجم "سوبر ماركت" كبير وتمت مقارنة الفيديو بالصور التي التقطها رواد الفضاء في الماضي.


يبلغ عدد المتابعين للقناة أكثر من 2 مليون مشترك ، وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى قيام متابعيه بالتقاط المشاهدات الغريبة في الفيديو، وقال الكاتب "جون إيج":"ليس علينا بناء أشياء على القمر، على ما يبدو، هم إنهم هناك بالفعل".

في فيديو SecureTeam 10 ، سترى هيكل بحجم سوبر ماركت على سطح القمر، انها على تل إنها قريبة جدًا من مهمة أبولو ، وستضطر تقريبًا إلى التكهن بأن هذا ليس عرضيًا.

txt

أعضاء بشرية في أكياس.. خرائط جوجل تكشف عصابة خطيرة

txt

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

وأضاف: "هناك أدلة على الهياكل التي يمكنك العثور عليها حتى الآن باستخدام جوجل مون. وهناك قطع أثرية في الصور التي التقطها رواد الفضاء الذين كانوا على سطح القمر".

كما أوضح :" نحن لسنا وحدنا داخل المجرة التي تضم كوكب الارض"، كما ادعى أن الأجسام الطائرة الزرقاء كانت مشابهة لتلك التي تحطمت في المحيط في هاواي في يناير 2021.

الفضاء الأرض أجسام ا غامضة القمر

موضوعات متعلقة

دراسة: الشاي والقهوة يزيدان فرص الإصابة بـ سرطان المريء

مذبحة صيد وحشية بإسبانيا.. قتل 450 غزالا وخنزيرا في يوم واحد

دونت حياة المصريين القدماء.. اكتشاف ضخم لـ18000 وثيقة من دفتر ملاحظات الفراعنة

نقص فيتامين "د" يضاعف أعراض الإصابة بـ أوميكرون 14 مرة

أعضاء بشرية في أكياس.. خرائط جوجل تكشف عصابة خطيرة

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

الأمير تشارلز يجلس على العرش.. في هذا الوقت

الجنس الناعم.. البشر يفضلون الروبوت الأنثى عن الذكر

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الأربعاء 9–2–2022 والقنوات الناقلة

دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة بمثابة المعجزة

بعد آخر زيادة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-2-2022

سوبر ماركت على سطح القمر.. ما القصة؟

بعد ما أهدته «سيدنا القماص».. القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ