لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

اعترف العلماء الذين عاشوا داخل مياه المحيطات والكائنات البحرية أكثر مما عاشوا على اليابس، أن نتائج دراسة دولية أظهرت إلى أي مدى ما زلنا لا نعرف عن الكائنات البحرية الغامضة التي تطارد الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية.

فقد حصل العلماء على عينات أغلبيتها تحتوي على حمض نووي لم يسبق رؤيته من قبل، مما يعني أن الكائنات التي جاءت منها العينات غير معروفة تمامًا للعلم الحديث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



كان أستاذ علم الوراثة "جان باولوفسكي"من جامعة جنيف في سويسرا جزءًا من دراسة عالمية قارنت خيوط الحمض النووي المسترجعة من المواد الموجودة في قاع محيطات العالم بتلك الموجودة في الكائنات التي تعيش بالقرب من السطح.

وقال البروفيسور باولوفسكي: '"قد قارنا تسلسل الحمض النووي لقاع البحار العميقة لدينا بجميع التسلسلات المرجعية المتاحة لحقيقيات النوى المعروفة والخلايا ذات النواة المحددة بوضوح، ولكن تشير بياناتنا إلى أن ما يقرب من ثلثي هذا التنوع القاعي [الحياة في قاع المحيط] لا يمكن تخصيصه لأي مجموعة معروفة ، مما يكشف عن فجوة كبيرة في معرفتنا بالتنوع البيولوجي البحري".

وأكمل :"في الواقع تشير استنتاجات البحث إلى أنه قد يكون هناك ثلاثة أضعاف الحياة المتباينة في قاع محيطاتنا مما كان يعتقد سابقًا - لذلك لا يزال هناك الكثير من الألغاز التي يجب أن تعلق بها هناك".



في الأسبوع الماضي ، ذكرت صحيفة ديلي ستار كيف التقط مقطع فيديو تقشعر له الأبدان اللحظة المرعبة التي بدا فيها وحش البحر متوهج العينين يلاحق صيادًا وهو يحاول يائسًا الفرار في قاربه السريع بأقصى سرعة.

وقد التقط الصياد الذي لم يكشف عن اسمه اللقطات المرعبة وهو يبتعد عن المخلوق قبالة ساحل ريو غراندي دو سول ، أقصى ولاية في جنوب البرازيل.

