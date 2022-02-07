عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

صدى البلد

اعترف العلماء الذين عاشوا داخل مياه المحيطات والكائنات البحرية أكثر مما عاشوا على اليابس، أن نتائج دراسة دولية أظهرت إلى أي مدى ما زلنا لا نعرف عن الكائنات البحرية الغامضة التي تطارد الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية.

فقد حصل العلماء على عينات أغلبيتها تحتوي على حمض نووي لم يسبق رؤيته من قبل، مما يعني أن الكائنات التي جاءت منها العينات غير معروفة تمامًا للعلم الحديث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

الأرض مسطحة.. أصحاب يحاولون إثبات نظريتهم وكانت المفاجأة

txt

بسبب يخته.. سكان روتردام بهولندا يتوعدون جيف بيزوس بالبيض


كان أستاذ علم الوراثة "جان باولوفسكي"من جامعة جنيف في سويسرا جزءًا من دراسة عالمية قارنت خيوط الحمض النووي المسترجعة من المواد الموجودة في قاع محيطات العالم بتلك الموجودة في الكائنات التي تعيش بالقرب من السطح.

وقال البروفيسور باولوفسكي: '"قد قارنا تسلسل الحمض النووي لقاع البحار العميقة لدينا بجميع التسلسلات المرجعية المتاحة لحقيقيات النوى المعروفة والخلايا ذات النواة المحددة بوضوح، ولكن تشير بياناتنا إلى أن ما يقرب من ثلثي هذا التنوع القاعي [الحياة في قاع المحيط] لا يمكن تخصيصه لأي مجموعة معروفة ، مما يكشف عن فجوة كبيرة في معرفتنا بالتنوع البيولوجي البحري".

وأكمل :"في الواقع  تشير استنتاجات البحث إلى أنه قد يكون هناك ثلاثة أضعاف الحياة المتباينة في قاع محيطاتنا مما كان يعتقد سابقًا - لذلك لا يزال هناك الكثير من الألغاز التي يجب أن تعلق بها هناك".

txt

طفح جلدي.. أعراض مخيفة لـ متغير أوميكرون

txt

العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟


في الأسبوع الماضي ، ذكرت صحيفة ديلي ستار كيف التقط مقطع فيديو تقشعر له الأبدان اللحظة المرعبة التي بدا فيها وحش البحر متوهج العينين يلاحق صيادًا وهو يحاول يائسًا الفرار في قاربه السريع بأقصى سرعة.

وقد التقط الصياد الذي لم يكشف عن اسمه اللقطات المرعبة وهو يبتعد عن المخلوق قبالة ساحل ريو غراندي دو سول ، أقصى ولاية في جنوب البرازيل.
 

العلماء الكائنات البحرية ابس دراسة الاسماك

موضوعات متعلقة

الأرض مسطحة.. أصحاب يحاولون إثبات نظريتهم وكانت المفاجأة

بسبب يخته.. سكان روتردام بهولندا يتوعدون جيف بيزوس بالبيض

طفح جلدي.. أعراض مخيفة لـ متغير أوميكرون

العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟

نيزك دمر حضارة الأمريكين الأصليين قبل الميلاد .. ما القصة؟

ولادة في الجو .. سيدة تضع مولودها على متن طائرة

راتبه دولار واحد.. أين تذهب ثروة مارك زوكربيرج؟

عين لندن.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض

ترشيحاتنا

توصية جديدة من المراكز الأمريكية بشأن لقاح كورونا

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. هذا العمل يحميك منها إذا استيقظت على الأذان

أبو الدهب: لاعبو المنتخب خاضوا البطولة بروح قتالية

اختصاصات صندوق تحيا مصر وفقا للقانون

في ذكرى وفاة نور الدمرداش..سر قبول كريمة مختار الزواج منه وسبب انفصاله عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ