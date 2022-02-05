العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟

يدعي أحد مراقبي الحياة الفضائية عن كثب أنه اكتشف شخصا غريبا يراقب المركبة المريخية في صور من وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء.

وقال الخبير "سكوت سي وارينج" إن الصورة كانت دليلًا بنسبة 100٪ على الحياة الذكية بعد أن ألقى نظرة خاطفة على جسم طويل القامة بجسد وردي اللون من منزله في تايوان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وأضاف وارينج، وهو يحلل الصور على مدونته "UFO Sightings Dail": "الجميع هنا يعرف أنني أحب التمشيط عبر صور ناسا، وفي خلال ذلك صادفت شيئًا فريدًا، وشيء يمثل دليلًا بنسبة 100٪ على الحياة الذكية".

وأوضح: "لاحظت في الصورة أن هناك شخصا مستلقيا يشاهد مركبة ناسا على المريخ من مسافة آمنة، ويبلغ طول الشخص حوالي 1 قدم، و 3 أمتار وهو مستلقٍ، أعلى صدره ورقبته ووجهه وردي اللون، وشعر، ويرتدي بدلة داكنة، ولكن لديه جسم رمادي على كتفه، يبدو وكأنه حقيبة ظهر من نوع ما".

وتابع: "حتى أن هناك آثار أقدام خلف الشخص المؤدي إلى الموقع الذي اختار الاستلقاء فيه".

وادعى وارنج أنه عثر على الرقم بين الصخور على سطح الكوكب الأحمر في 3 فبراير 2022، على الرغم من نشر الصور الأصلية لناسا على الإنترنت في أبريل 2021.

تأتي هذه الأخبار بعد أن ادعى نيك بوب، الذي حقق في الأجسام الطائرة المجهولة للحكومة البريطانية، أنه إذا كان البشر على اتصال بحياة خارج كوكب الأرض، فمن المحتمل أن يكون هذا النوع يسبق البشر بملايين أو حتى مليارات السنين.