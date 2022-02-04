عين لندن.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض

يتوقع علماء الفلك والفضاء أن كويكب ضخم يُعتقد أنه أكبر من عين لندن سيقترب من مدار الأرض خلال الأسبوع المقبل، وعلى الرغم من أن الكويكب لا يشكل خطورة كبيرة ولكن يخشى العلماء من فكرة مرور الكويكب بـ كوكب الأرض.

وقد تم رصد الصخرة المسماة 2007 UY1 لأول مرة في 18 أكتوبر 2007 ، ويبلغ قطرها المقدر من 67 كيلومترًا إلى 150 كيلومترًا، وفقًا لقائمة المناهج القريبة من الأرض التابعة لوكالة ناسا ، من المتوقع أن يقترب الكويكب من مدار الأرض في 8 فبراير ، على الرغم من أنه لا يعتبر خطيرًا أو من المتوقع أن يصطدم مباشرة بالكوكب.



ومع ذلك فإن البيانات التي تم جمعها في 2 فبراير 2022 ، تتوقع أنها ستقترب من مدار الأرض لكنها ستبقى على بعد أكثر من خمسة ملايين كيلومتر - وهذا ليس كثيرًا من حيث الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ليس من الواضح ما إذا كنت ستتمكن من إلقاء نظرة خاطفة عليها هذه المرة ومكانها - على الرغم من أنه من المتوقع أن تتخطى السرعة عند 6.20 صباحًا ، والسفر بسرعة 6.5 كم / ثانية.



وفقًا للتقارير السابقة ، سيمر كويكب أكبر من مبنى إمباير ستيت بالأرض في 4 مارس، وتم تصنيف الصخور الكبيرة ، التي تم تصنيفها باسم 138971 (2001 CB21) ، على أنها خطرة ويبلغ عرضها حوالي 4265 قدمًا.

في الشهر الماضي ، أخبر العلماء الممولون من وكالة ناسا كيف اكتشفوا أن الطريقة التي تدور بها الأرض وتدور حول الشمس تعني أن الأجسام التي تتجه نحونا ليلًا يمكن أن تتسلل عبر شبكة من التلسكوبات المحوسبة.