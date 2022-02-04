عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عين لندن.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض

صدى البلد

يتوقع علماء الفلك والفضاء أن كويكب ضخم  يُعتقد أنه أكبر من عين لندن سيقترب من مدار الأرض خلال الأسبوع المقبل، وعلى الرغم من أن الكويكب لا يشكل خطورة كبيرة ولكن يخشى العلماء من فكرة مرور الكويكب بـ كوكب الأرض.

وقد تم رصد الصخرة المسماة 2007 UY1 لأول مرة في 18 أكتوبر 2007 ، ويبلغ قطرها المقدر من 67 كيلومترًا إلى 150 كيلومترًا، وفقًا لقائمة المناهج القريبة من الأرض التابعة لوكالة ناسا ، من المتوقع أن يقترب الكويكب من مدار الأرض في 8 فبراير ، على الرغم من أنه لا يعتبر خطيرًا أو من المتوقع أن يصطدم مباشرة بالكوكب.

txt

قبل 2000 عام.. علماء يكشفون أسراراً صادمة عن مومياء طفلة|تفاصيل

txt

كويكب طروادة جديد يرافق الأرض 4000 سنة.. ما القصة؟


ومع ذلك فإن البيانات التي تم جمعها في 2 فبراير 2022 ، تتوقع أنها ستقترب من مدار الأرض لكنها ستبقى على بعد أكثر من خمسة ملايين كيلومتر - وهذا ليس كثيرًا من حيث الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ليس من الواضح ما إذا كنت ستتمكن من إلقاء نظرة خاطفة عليها هذه المرة ومكانها - على الرغم من أنه من المتوقع أن تتخطى السرعة عند 6.20 صباحًا ، والسفر بسرعة 6.5 كم / ثانية.


وفقًا للتقارير السابقة ، سيمر كويكب أكبر من مبنى إمباير ستيت بالأرض في 4 مارس، وتم تصنيف الصخور الكبيرة ، التي تم تصنيفها باسم 138971 (2001 CB21) ، على أنها خطرة ويبلغ عرضها حوالي 4265 قدمًا.

txt

من أجل الأموال.. نجمة مشهورة تصور قدميها وترسلها في رسائل لـ متابعيها

txt

كارثة مكوك الفضاء .. وفاة طاقم الرواد والعثور على ناجين ليسوا بشرًا

في الشهر الماضي ، أخبر العلماء الممولون من وكالة ناسا كيف اكتشفوا أن الطريقة التي تدور بها الأرض وتدور حول الشمس تعني أن الأجسام التي تتجه نحونا ليلًا يمكن أن تتسلل عبر شبكة من التلسكوبات المحوسبة.

علماء الفلك الفضاء كويكب الأرض العلماء كوكب الارض

موضوعات متعلقة

قبل 2000 عام.. علماء يكشفون أسراراً صادمة عن مومياء طفلة|تفاصيل

كويكب طروادة جديد يرافق الأرض 4000 سنة.. ما القصة؟

من أجل الأموال.. نجمة مشهورة تصور قدميها وترسلها في رسائل لـ متابعيها

كارثة مكوك الفضاء .. وفاة طاقم الرواد والعثور على ناجين ليسوا بشرًا

مركبة فضائية تشكل خطورة كبيرة على الأرض

أول سيارة تصل إلى سطح القمر.. في هذا التوقيت

وفاة 201 شخص متجمدين ومحترقين في عاصفة ثلجية.. ما القصة

في الثانية من عمره.. الطفل البطل ينقذ عائلته من حريق مدمر

ترشيحاتنا

على قيد الحياة.. أحدث فيديو لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

الكاف يحتفل بـ تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالوصول للنهائي.. ويؤكد: قادرون على تحقيق البطولة

موتورولا تطلق هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج

معجزات قيام الليل بسورة البقرة .. 5 مكافآت ربانية لا تفوتك

اختبارات الأداء .. شاهد قدرات كيا EV6 الجديدة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

بكاء محمد شريف بعد خروجه من مباراة مصر والكاميرون.. وجمعة والشناوي يقبلان رأسه

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ