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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة مكوك الفضاء .. وفاة طاقم الرواد والعثور على ناجين ليسوا بشرًا

رواد الفضاء
رواد الفضاء

تتصدر هذه الأيام أنباء وأخبار السباق الفضائي التي يقودها بعض من أغنى الرجال على هذا الكوكب،  جميع وكالات الأنباء والبرامج التليفزيونية المتنوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويترقب المشاهدون والمتابعون في كل مكان بالعالم ما سيؤول إليه هذا السباق .

ولكن قبل أن تنخرط الشركات الخاصة في هذا المجال الفضائي كانت ناسا رائدة في برنامج مكوك الفضاء الخاص بها، ولكن توقف هذا بشكل مأساوي في 1 فبراير 2003،  بعدما وقعت كارثة كولومبيا التي أدت لـ مقتل سبعة رواد فضاء عندما احترق مكوكهم في المدار.

تسبب التحطم إلى تدمير المكوك ومن ثم مقتل جميع من كانوا على متنه ودمر ما يقرب من 80 تجربة علمية كانت على متنها، ولكن بينما كانت ناسا تتجول في حطام كولومبيا ، توصلوا إلى اكتشاف صادم، وهي أشكال الحياة التي نجت من الحادث.

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على الرغم من أن العلماء لم يتوقعوا أن ينجو أي شيء من الحرارة الشديدة الناتجة عن دخول الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، تمكنت ناسا من استعادة مجموعة حية من الديدان الصغيرة تسمى الديدان الخيطية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، مخبأة بأمان داخل قارورة حرارية، تم وضع الديدان الخيطية في خزانة معززة وتمكنت من البقاء على قيد الحياة ضد الصعاب المستحيلة. 

وقال "بروس باكنجهام"  المتحدث باسم ناسا ، لشبكة سي بي إس: "حسب علمي ، هذه هي التجارب الحية الوحيدة التي تم تحديد موقعها وتحديدها".

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على الرغم من فقدان جميع نتائج تجارب رواد الفضاء المتوفين ، إلا أن وكالة ناسا كانت قادرة على تعلم بعض الأشياء حول تأثير السفر إلى الفضاء على الكائنات الحية المختلفة، وقال "ناثانيال زيفتشيك" العالم الذي درس الديدان بعد الاصطدام: "لقد تعرضوا لبعض الأضرار الحرارية التي أصابت الأجزاء الخارجية ، لكن هذا كل ما في الأمر".

وبحسب ما ورد أظهرت الديدان علامات فقدان العضلات ، تمامًا مثل البشر ، بل وأظهرت أعراض مرض السكري من العيش في انعدام الجاذبية، ويعيش أحفاد الديدان الآن في منشأة بحثية في مينيسوتا ، حتى أن البعض أعيد إلى الفضاء في مايو 2011 عندما أرسلت ناسا مكوك إنديفور في رحلته الأخيرة.

انباء الكوكب السباق الفضائي

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