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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

صدى البلد

في لحظات صادمة فوجئ زوار حديقة حيوان بحادث مروع ومخيف، حيث أسقطت أم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات في حظيرة دب بني داخل حديقة الحيوانات.

ظهرت لقطات مخيفة للحادث الذي شاهده الزوار برعب بينما كان المفترس يركض نحو الطفل، وقال شهود إن الدب المسمى زوزو اقترب من شم الفتاة الصغيرة التي سقطت في خندق داخل القفص في طشقند بأوزبكستان.

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لحسن الحظ ، تجول الوحش بعيدًا وتم إغراؤه في جزء داخلي من القفص حتى يتمكن الطاقم من إنقاذ الطفل، ويظهر تسلسل آخر في الفيديو ستة من موظفي حديقة الحيوان يدخلون الجزء الخارجي من القفص، ويقوم أحدهم يحمل الفتاة بين ذراعيه.

شوهدت الأم وهي تتحرك إلى اليسار بعد أن حملت طفلها فوق السور ثم أسقطت الفتاة التي لا حول لها ولا قوة في عرين الدب، ثم وقفت تشاهد طفلتها بـ دم بارد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم اعتقال الأم في وقت لاحق وتواجه قضية جنائية بتهمة الشروع في القتل ، حسب التقارير الواردة في طشقند، وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان: "شابة ألقت بفتاة صغيرة في حظيرة دب بني أمام كل الزوار، كان الدافع وراء ذلك غير واضح على الإطلاق. كان كل من الزوار وموظفي حديقة الحيوان يحاولون منعها لكنهم فشلوا".

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قالت: "نحن خائفون حتى من التفكير في كيف سينتهي هذا الأمر إذا كان رد فعل الدب على الطفل الدارج هو فريسته. كان زوزو ، وهو دب قوقازي بني ، يراقب المرأة التي ألقت بالصغير فوق سياج معدني، فقد سقطت في خندق تحت السياج. نهض زوزو ببطء ، ونزل ببطء من الخندق ، وسار نحو الفتاة ، وشمها - وعاد إلى الوراء".

وتواجه الأم حكما بالسجن 15 عاما على الأقل في حالة إدانتها، وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ وجروح في الرأس وكدمات من جراء سقوطها 'ولكن لم يكن هناك أثر واحد للجروح من أنياب الدب أو مخالبه' ، كما كانت تعاني من صدمة خفيفة.

 

حديقة حيوان مروع حظيرة

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