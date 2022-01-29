بسبب كورونا.. نصيحة خاطئة على النت تقود رضيعة إلى أعتاب الموت

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة الكثير من الأحاديث والوصفات الطبية وغير الطبية المختلفة، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تزايد بشكل كبير طلب النصيحة من بعض المجموعات التي أعلنت عن تبرعها بتقديم هذه النصائح عند الإصابة بـ الفيروس.

ورغم تزايد الطلب على تلك المجموعات لتقيم النصائح إلا أن أحد الأباء ناشد الجميع بالامتناع عن تلك الخطوة بعد أن تحول جسد طفلته إلى اللون الازرق بسبب نصيحة من إحدى المجموعات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الاب الذي يدعى "جيسون" وهو والد طفلة تدعى "روبي" تبلغ من العمر ستة أشهر، عرّض حياتها للخطر بعد تلقيه نصيحة غير مثبتة حول فيروس كورونا "كوفيد-19"من مجموعة مراسلة سرية.

وأشارت إلى أن الأب الأمريكي أصيب بالقلق عندما بدأت روبي تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد أن ثبتت إصابة والدتها بـ كورونا "كوفيد-19" الأسبوع السابق، ولكن بدلاً من الذهاب إلى الطبيب ، سأل جيسون مجموعة QAnon Telegram عن أفضل شيء يمكن فعله.

سأل الأب أعضاء المجموعة المليئة بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعتقدون أن كورونا مجرد خدعة، قائلًا:"هل تعتقدون يا رفاق أنه من الآمن إعطاء الإيفرمكتين للرضيع؟"، والإيفرمكتين هو دواء مضاد للطفيليات يستخدم عادة لعلاج تفشي الجرب وقمل الرأس، وقد أصبح أحد أكثر الأدوية إثارة للجدل على مدار العامين الماضيين منذ أن أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يقتل فيروس كورونا.

لكن لا يوجد دليل سريري على نجاح هذا الدوء في علاج فيروس كورونا، وهناك الآن إجماع طبي واسع النطاق على أنه لا ينبغي للناس تحت أي ظرف من الظروف تناول الإيفرمكتين في المنزل لعلاج المرض.

ومع ذلك أمضت المجموعة التي تم سؤالها للحصول على المشورة شهورًا تشارك المعلومات حول كيفية الحصول على الإيفرمكتين، وقال الأب إن الأعضاء أيضًا يشاركون بانتظام نصائح حول كيفية علاج أعراض Covid-19 دون الذهاب إلى المستشفيات.

ورد الأب على إجابات من شاركوا بنصائحهم، قائلًا:"مما أفهمه نعم من الآمن إعطائه للرضيع"، ورد أحد الاعضاء والذي زعم انه خبير بأن كوفيد-19 هو دور برد ولا يجوز تسميته بـ كورونا، أخذ جيسون نصيحة الخبير وأعطى طفله جرعة من الإيفرمكتين.

وأوضحت الصحيفة، أنه في سلسلة من التحديثات المروعة ، أخبر جيسون المجموعة كيف ساءت حالة روبي بسرعة، وقال أعطيناها جرعتان من الإيفرمكتين بمعدل 50 ملغ لكل منهما" هذا ما أوصى به أحد الأشخاص هنا.. لقد مرضت بشدة، وبدأت تتحول إلى اللون الأزرق".

وزاد الأب المعارض للذهاب إلى المستشفى من جرعة الدواء لطفلته التي ساءت حالتها أكثر فأكثر حتى أخذها شقيقها إلى المستشفى رغمًا عن رغبة الاب، ليتم إنقاذ الطفلة في اللحظات الأخيرة.