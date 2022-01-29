ناسا تعرض مكافأة مليون دولار لمن يطعم رواد الفضاء..ما القصة ؟

إذا كنت تملك أفكارًا رائعة حول الفضاء وطريقة تقديم الوجبات لـ رواد الفضاء خلال رحلاتهم إلى الكواكب الأخرى فهاهي فرصتك قد جاءت إليك، فقد تقدم وكالة ناسا مليون دولار لأي شخص يمكنه التوصل إلى حل قابل للتطبيق لإطعام رواد الفضاء في رحلة طويلة إلى المريخ.



على مدار سنوات طويلة ويستعد العلماء ورواد الفضاء لـ تنفيذ رحلاتهم متعددة السنوات إلى المريخ، وبعد الاستعدادات العلمية لهذه الرحلة بقي تحدي الغذاء، فقد يحتاج رواد الفضاء لأطعمة طازجة بدلًا من الأطعمة المعبأة مسبقًا وذلك للاحتياجات الصحية لرواد الفضاء.



لذلك كل من يمكنه التوصل إلى حل لمشكلة تحدي الغذاء في الفضاء العميق سيحصل على جائزة قدرها مليون دولار للأفكار المبتكرة حول تقنيات إنتاج الغذاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

من المتوقع أن يقدم المشاركون أفكارهم التي لن تكون فقط مستساغة ومستدامة وتتطلب الحد الأدنى من الموارد ولكنها ستنتج أيضًا أقل قدر ممكن من النفايات.

ينص الإعلان على موقع ناسا على ما يلي: "تركز وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية (CSA) على كيفية تزويد أفراد الطاقم بنظام غذائي قابل للتطبيق لجميع المهام الكوكبية طويلة الأمد".

وقد شهدت المرحلة الأولى من المسابقة منح 18 فريقًا ما مجموعه 450 ألف دولار في أكتوبر، حيث شهدت المرحلة الأولى تصميمات مقترحة تتراوح من زراعة النباتات والفطريات إلى التقنيات التي يمكن أن تنتج أطعمة جاهزة للأكل مثل الخبز والمساحيق المجففة التي يمكن معالجتها في منتجات غذائية.

كما تم تقديم اقتراحات للأغذية المهندسة ، مثل خلايا اللحوم المستنبتة ليتم زراعتها أو إنتاجها بواسطة الطاقم على متن المركبة الفضائية.

قامت إحدى الشركات ، وهي BeeHex ، بطباعة بيتزا ثلاثية الأبعاد في الفضاء ، بينما تحاول شركة Air Company صنع بروتين فضائي عن طريق تغذية البروتينات والميكروبات للكحوليات التي تم إنشاؤها حديثًا.

ناسا تحث الفرق الجديدة والقائمة على دخول المرحلة الثانية من المسابقة، ويُطلب من الفرق المشاركة في المسابقة في هذه المرحلة تصميم وبناء وعرض نماذج أولية لإنتاج الغذاء يمكن استخدامها في مهمة مدتها ثلاث سنوات.