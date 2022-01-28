عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آلام الظهر.. أوميكرون يترك أعراضًا طويلة الأمد بعد الشفاء | تعرف عليها

أعراض أوميكرون
أعراض أوميكرون

تسبب متغير أوميكرون لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مجموعة متنوعة من الأعراض لدى الأشخاص ، كثير منها يختلف عن الأعراض الثلاثة التقليدية كالحمى والسعال وفقدان الشم والتذوق، وبعد التعافي يعاني المرضى من أعراض طويلة الأمد كـ ألالام الظهر.

لكن التقارير الجديدة أشارت إلى أن إحدى العلامات الجديدة قد تستمر لفترة طويلة بعد التعافي، والمعروف باسم كوفيد الطويل ، يعاني بعض المرضى غير المحظوظين من آثار طويلة المدى لأسابيع وحتى أشهر بعد تعافيهم الأولي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

 تشير البيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن هناك الملايين يعانون من أعراض ما بعد التعافي من أوميكرون، ولكن مع اقتراب انتشار المتغير الجديد ، يقول الباحثون إننا بدأنا فقط في رؤية التأثيرات طويلة المدى المحتملة لـ أوميكرون.

تسبب متغير أوميكرون في مجموعة متنوعة من الأعراض لدى الأشخاص، كثير منها يختلف عن الأعراض الثلاثة التقليدية، ولكن التقارير الجديدة أشارت إلى أن إحدى العلامات الجديدة قد تستمر لفترة طويلة بعد التعافي.

يعاني بعض المرضى غير المحظوظين من آثار طويلة المدى لأسابيع وحتى أشهر بعد تعافيهم الأولي، وتختلفت أعراض الشكل الجديد عن الحمى والسعال أو تغير في حاسة التذوق والشم.

آلام الظهر هي إحدى هذه الأعراض الجديدة ، بحسب تقارير واردة من جنوب إفريقيا، ومما يثير القلق أن عددًا من المرضى الذين تعافوا من الفيروس أبلغوا أنهم ما زالوا يعانون من هذه العلامة بالذات.

شاركت الدكتورة آن ماري: "آلام الظهر ، على الرغم من كونها شائعة في معظم حالات الحمى الفيروسية ، ولكن بالمقارنة مع دلتا ، يميل مرضى أوميكرون إلى الشعور بألم أكبر في الظهر وفقدان أقل للرائحة والتذوق".

واضافت:"عدد كبير من هؤلاء المرضى يعانون من آلام في الظهر في أسفل الظهر وآلام عضلية شديدة مما يزيد من مشاكل المريض".

 

كورونا اوميكرون الأعراض السعال أعراض طويلة الأمد

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يترجى طالب ويعرض عليه أموال طائلة.. لهذا السبب

صاروخ مجنح.. الصين تدخل سباق الرحلات السياحية إلى الفضاء

مخلوقات بحرية جاءت من كوكب آخر إلى الأرض.. تعرف عليها

ضحايا الهبوط على القمر.. وفاة 3 رواد فضاء في رحلة أبولو داخل المركبة

أغنى طفل في أفريقيا لا يتخطى الـ10 من العمر ويمتلك سيارات وطائرات وقصور

زوج يقتل زوجته بالشارع ثم تدهسه سيارة

ممرضة تعالج مريض شلل بالرقص

نفد وقودها.. مركبة فالكون 9 تستعد للهبوط على سطح القمر

ترشيحاتنا

نموذج لنساء مصر العظيمات .. القومي للمرأة ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة في انتظار المتحرش بالفنانة كارولين عزمي

تبرعت بـ تحويشة العمر .. صندوق "تحيا مصر" ينعى الحاجة فهيمة |فيديو

فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ