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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول سيارة تصل إلى سطح القمر.. في هذا التوقيت

صدى البلد

في خطوة جديدة ومختلفة تخطط  شركة تويوتا لاستكشاف سطح القمر من خلال استخدام مركبة جديدة تسمى السفينة القمريةLunar Cruiser، ليعتبر بذلك أن تلك السفينة هي أول سيارة تصل إلى سطح القمر.

فقد تعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع وكالة الفضاء اليابانية على المركبة ، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العقد، وتسعى هذا العام هو مساعدة الناس على العيش على القمر بحلول عام 2040 ثم العيش على المريخ.

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يُثني اسم السيارة على سيارة تويوتا لاندكروزر الرياضية متعددة الاستخدامات، وقال تاكو ساتو، رئيس مشروع Lunar Cruiser في تويوتا، فإن السيارة تستند إلى فكرة أنه على غرار الطريقة التي يأكل بها الناس ويعملون وينامون ويتواصلون مع الآخرين بأمان في السيارات ، يمكن أيضًا فعل الشيء نفسه في الفضاء الخارجي.

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وقال:"نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن، من خلال الذهاب إلى الفضاء ، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان".

قال مهندس تويوتا ، شينشيرو نودا ، إنه متحمس لمشروع القمر ويقول إن القمر قد يوفر موارد قيمة للحياة على الأرض، وأضاف: "رسال سياراتنا إلى القمر هي مهمتنا. تويوتا لديها سيارات في كل مكان تقريبًا. لكن هذا يتعلق بنقل سياراتنا إلى مكان لم نكن فيه أبدًا".

 

تويوتا السفينة القمرية اول سياره القمر

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