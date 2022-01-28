إيلون ماسك يترجى طالب ويعرض عليه أموال طائلة.. لهذا السبب

اخترق طالب الطائرة الخاصة بـ إيلون ماسك، واستغل هذه الفرصة ليعرض كل تحركات ماسك على الملأ من خلال تغريدات على تويتر، وقد تسبب هذا في أن يعرض إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم ، دفع 5000 دولار للطالب ليقوم بحذف روبوت على تويتر يتعقب طائرته الخاصة.

"جاك سويني" وهو طالب في السنة الأولى يبلغ من العمر 19 عامًا بجامعة سنترال فلوريدا ، يقوم بإخبار الناس بمكان وجود طائرة “ماسك” في أي لحظة من خلال تغريدات على صفحة بـ تويتر.

لقد أنشأ موجزًا ​​آليًا على تويتر ليخبر الجمهور، ولكن يصعب العثور على البيانات التي تتبع طائرة رئيس "سبيس إكس" وتعلن عن إقلاعها وهبوطها، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية.



يتتبع روبوت جاك بعض الطائرات المهمة الأخرى أيضًا ، لكنه قد لا يراقب رئيس شركة تسلا لفترة أطول، وطلب “ماسك” من جاك إيقاف تلك الخاصية، وعرض عليه 5000 دولار للقيام بذلك.



ولكن جاك يطمع في زيادة المبلغ المعروض عليه، فقد رد على إيلون ماسك:" هل هناك فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار، سيكون دعمًا كبيرًا في الكلية وسيسمح لي على الأرجح بالحصول على سيارة ربما حتى [تسلا] موديل 3".

وقال ماسك بأن تتبع مكان وجوده بهذه السهولة قد يكون أمرًا خطيرًا، وقد تواصل عدة مرات مع جاك عبر تويتر ليطلب منه التوقف، ومع ذلك قرر الطالب المتمرس أن فترة تدريب في إحدى شركات الملياردير قد تكون أكثر قيمة بالنسبة له على المدى الطويل.

أجاب جاك: "أنا أفهم وجهة نظرك، ولكن آمل أن ترى اهتمامي لأنني كنت أطور هذا منذ كنت في المدرسة الثانوية فقط"، وأضاف الطالب: "إن الخيارات بخلاف المكافآت مثل التدريب ستجعل التخلص منه أسهل كثيرًا".

