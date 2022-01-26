زوج يقتل زوجته بالشارع ثم تدهسه سيارة

كانت نهاية نقاش حاد هي الوفاة لأطراف الشجار، فقد قتلت سيدة على يد زوجها السابق قبل أن يحاول سائق أن ينقذهاا من بين يدي المهاجم ويدهس الزوج بسيارته لـ مساعدتها على الهرب ولكن كانت روحها قد فارقت الحياة.

قُتلت السيدة "وفا الشكيفي" على مرمى حجر من مدرسة ابتدائية في لندن حيث غرقت في بحر من الدماء نتيجة الطعن الذي تعرضت له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي محاولة يائسة لإنقاذ المرأة من الهجوم الدموي يعتقد أن سائق سيارة قطع وقتل الزوج المهاجم الذي كان يحمل سكينًا توفي متأثراً بجراحه أسفل السيارة.

بينما تغرق وفا في حمام من الدم على طريق تشيبنهام قالت "مايدا فالي" وهي صديقة وفا المقربة أنها تركت وراءها طفلين يبلغان من العمر 16 و 18 عامًا.

فيما قال أبناؤها :" كان الجميع يعرف إن والدتنا سيدة جميلة وجيدة، ولا تستحق هذا المصير إطلاقًا، لذا نطلب منكم الدعاء لها".

وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 41 عامًا والرجل البالغ من العمر 43 عامًا اللذين توفيا كانا معروفين لبعضهما البعض ولكن لا يُعتقد أنهما كانا يعرفان السائق.