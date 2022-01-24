عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ودع فيروس كورونا بـ علكة من المشروم.. تفاصيل

صدى البلد

في سبيل التخلص من فيروس كورونا "كوفيد-19" يبحث العلماء عن طرق علاج لهذا الفيروس لهذا احتل العالم منذ عامين، وعلى مدار هذه المدة قبع العلماء في معاملهم يجدون أقراص أو أدوية واخيرًا علكة تقضي على كورونا بـ سلالاته المختلفة.

وأخيرًا توصلوا إلى أن مضغ العلكة المصنوعة من خلاصة الفطر "المشروم" يمكن أن تحمي من كوفيد -19.

txt

دراسة: أوميكرون صاحب أعراض خفيفة ودلتا قد يؤدي إلى الوفاة

txt

شرطي يخيف متهما بـ كيس بلاستيك فقتله.. تفاصيل

فقد أظهرت الدراسات المعملية أن "الكيتوزان "وهو نوع من السكر مشتق من المحار والفطر، يمكن أن يتداخل مع قدرة الفيروس على الالتصاق بالخلايا السليمة ويسبب العدوى.

الآن ابتكر العلماء في ألمانيا GoBeDo علكة النعناع المعززة للمناعة، والتي يزعمون أنها قد تمنع العدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

نهاية البشرية قريبًا.. حقيقة توقف ساعة يوم القيامة عند 100 ثانية

txt

جريمة مروعة.. سيدة تقتل والدتها بأبشع الطرق وتخفي جسدها تحت السلم

كما أشارت الدراسات إلى أنه بعد 30 دقيقة من المضغ ، يبقى الشيتوزان الذي يقاوم فيروس كورونا "كوفيد - 19" وفيرًا في اللعاب.
 

كورونا كوفيد-19 علاج علكة

موضوعات متعلقة

دراسة: أوميكرون صاحب أعراض خفيفة ودلتا قد يؤدي إلى الوفاة

شرطي يخيف متهما بـ كيس بلاستيك فقتله.. تفاصيل

نهاية البشرية قريبًا.. حقيقة توقف ساعة يوم القيامة عند 100 ثانية

جريمة مروعة.. سيدة تقتل والدتها بأبشع الطرق وتخفي جسدها تحت السلم

شقيقتان وأمهما.. أخطر تشكيل عصابي يخطفون الأطفال ويعذبونهم حتى الموت

مفاجأة مذهلة.. اكتشاف ثقب أسود يلد النجوم ويسبب عاصفة نارية جديدة

ناسا تطلب أشخاصا يحولون براز رواد الفضاء لـ ذهب

مواجهة خطيرة في الفضاء تقود إلى الدمار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شوقي غريب عن مباراة مصر وكوت ديفوار: المصري تحت الضغط يخرج أقصى ما لديه

من فئة الـ SUV .. لامبورجيني أوروس موديل 2022 بالإمارات|صور

كيف دعم مركز "فكرتك شركتك" ريادة الأعمال في مصر خلال 2021

وان بلس تستعد لإطلاق هاتف رائد بسعر منافس

10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات لرواد الأعمال.. اعرفها

دعاء للميت قبل الفجر .. 7 أدعية تنجيه من عذاب القبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ