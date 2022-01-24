ودع فيروس كورونا بـ علكة من المشروم.. تفاصيل

في سبيل التخلص من فيروس كورونا "كوفيد-19" يبحث العلماء عن طرق علاج لهذا الفيروس لهذا احتل العالم منذ عامين، وعلى مدار هذه المدة قبع العلماء في معاملهم يجدون أقراص أو أدوية واخيرًا علكة تقضي على كورونا بـ سلالاته المختلفة.

وأخيرًا توصلوا إلى أن مضغ العلكة المصنوعة من خلاصة الفطر "المشروم" يمكن أن تحمي من كوفيد -19.

فقد أظهرت الدراسات المعملية أن "الكيتوزان "وهو نوع من السكر مشتق من المحار والفطر، يمكن أن يتداخل مع قدرة الفيروس على الالتصاق بالخلايا السليمة ويسبب العدوى.

الآن ابتكر العلماء في ألمانيا GoBeDo علكة النعناع المعززة للمناعة، والتي يزعمون أنها قد تمنع العدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أشارت الدراسات إلى أنه بعد 30 دقيقة من المضغ ، يبقى الشيتوزان الذي يقاوم فيروس كورونا "كوفيد - 19" وفيرًا في اللعاب.

