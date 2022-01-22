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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهاية البشرية قريبًا.. حقيقة توقف ساعة يوم القيامة عند 100 ثانية

صدى البلد

كشف العلماء عن تطورت مقلقة بشأن ساعة يوم القيامة السنوية الخاصة بهم، حيث وضعوا توقعاتهم حول العوامل التي تقرب البشرية والأرض من نهاية العالم.

تم ضبط ساعة يوم القيامة على 100 ثانية حتى منتصف الليل خلال إعلان مباشر أمس، للمرة الثالثة على التوالي، فقد يتم الكشف عن الساعة في شهر يناير من كل عام ، وهي بمثابة استعارة توضح مدى قرب البشرية من شفا الانقراض، لكن العلماء يقولون إن التحديات حقيقية للغاية.

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صادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد الساعة منذ أن أعدتها نشرة علماء الذرة في عام 1947، وأعلنت راشيل برونسون ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bulletin ، عن القرار وقالت: "اليوم ، يجد أعضاء مجلس العلوم والأمن أن العالم ليس أكثر أمانًا مما كان عليه العام الماضي في هذا الوقت ، وبالتالي قرروا تعيين الساعة مرة واحدة مرة أخرى عند 100 ثانية حتى منتصف الليل".

وأضافت أن هناك العديد من النقاط المضيئة ولكن هناك أيضًا 'العديد من الاتجاهات المزعجة' التي تم أخذها في الاعتبار عندما كان العلماء يتطلعون إلى ضبط ساعة هذا العام، وذكر الدكتور برونسون أيضًا أن بشر خلقوا هذه التهديدات.

خلال الإعلان، أشار متحدثون مختلفون إلى التهديدات المحتملة مثل الحرب ، وفيروس كورونا، والتكنولوجيا الحيوية ، والذكاء الاصطناعي ، وحملات التضليل والتغير المناخي.

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في بيان على موقعهم على الإنترنت ، كتبت Bulletin of the Atomic Scientists: “يجب على القادة في جميع أنحاء العالم أن يلتزموا على الفور بتجديد التعاون في العديد من الطرق المتاحة للحد من المخاطر الوجودية، ويمكن لمواطني العالم وينبغي عليهم تنظيم أنفسهم للمطالبة بذلك قادتهم يفعلون ذلك، وبسرعة فإن عتبة الهلاك ليس مكانًا للتسكع فيه ”.

يوم القيامة

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