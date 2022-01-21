مواجهة خطيرة في الفضاء تقود إلى الدمار.. تفاصيل

نجح قمر صناعي صيني بصعوبة في تجنب مواجهة خطيرة للغاية، بعد أن اقترب من الاصطدام بقطعة من الحطام في الفضاء على بعد أمتار قليلة.

قال مركز الحطام التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) إن قمر تسينغهوا العلمي أخطأ قطعة من الحطام بمقدار 14.5 مترًا يوم الثلاثاء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



يُعتقد أن قطعة الحطام من قمر صناعي سوفيتي قديم تم تفجيره في تجربة مضادة للصواريخ أجرتها روسيا في نوفمبر من العام الماضي ، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

على الرغم من أن القمر الصناعي تجنب الاصطدام الخطير المحتمل في هذه المناسبة ، يعتقد مركز الحطام التابع لـ CNSA أنه لا يزال هناك خطر كبير من وقوع حادث من الحطام في المستقبل.



قال ليو جينغ ، خبير الحطام الفضائي ونائب مدير مركز الحطام CNSA ، لصحيفة جلوبال تايمز: "اقترب الاثنان قليلاً مع كل مدار، وبحلول ليلة 18 يناير ، كان الاثنان في أقرب وقت ممكن. كان الأمر محفوفًا بالمخاطر للغاية وكان احتمال الاصطدام مرتفعًا للغاية".

قال ليو إن الخطأ الذي يحدث بين أي مركبة فضائية وحطام عادة ما يكون بالكيلومترات ، لكن واحدًا في بضعة أمتار فقط يوصف بأنه حادث نادر جدًا، يُعتقد أن الحطام نتج عن تدمير قمر صناعي استخباراتي سوفيتي تم إطلاقه في عام 1982.

قال مركز الحطام التابع لـ CNSA إنهم يعتقدون أن روسيا أطلقت صاروخ S-500 Prometey في 15 نوفمبر لتدمير القمر الصناعي ، تاركًا ما يقدر بنحو 1500 قطعة من الحطام في المدار.

تحدثت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن مخاوفها بشأن وجود حطام في الفضاء وتعتقد أنه من المحتمل أن يعرض طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) للخطر.