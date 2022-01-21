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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرمال باتت باللون الأبيض.. السعودية تعيش ظاهرة استثنائية

صدى البلد

يتصور الكثيرون أن الصحراء السعودية صوراً للكثبان الرملية التي تكسوها أشعة الشمس القاسية، ولكن في الآونة الأخيرة ، غطت الثلوج تلك الرمال في مشاهد استثنائية.

أحدثت العديد من العواصف الثلجية والبرية في المنطقة تحولًا في المناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية وما حولها ، مما أثار الإثارة بين السكان المحليين وأثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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في وقت سابق من هذا الشهر ، التقط المصور السعودي أسامة الحبري صورًا جوية لمحافظة بدر ، جنوب غرب المدينة المنورة ، مرتديًا ملابس بيضاء بينما تجمع السكان المحليون للاستمتاع بالمشهد غير العادي.

وقال الحربي لشبكة سي إن إن  الأمريكية:"إن طقس الشتاء بهذه الكثافة في منطقة بدر الصحراوية ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات"، ووصفها بأنها عاصفة بَرَد تاريخية، وقال المصور السعودي ، الذي وثق المشاهد في 11 يناير، إن الموقع كان يعج بالزوار ، وكثير منهم سافروا أميالاً لإلقاء نظرة على المناظر الطبيعية المتجمدة.

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في وقت زيارة الحربي ، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أمطارًا معتدلة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة ، إلى جانب الرياح وضعف الرؤية والبرد ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

عادت الظروف الشتوية مرة أخرى هذا الأسبوع ، عندما تساقطت الثلوج في شمال غرب المملكة العربية السعودية ، وغطت مدينة تبوك ، بالقرب من الحدود مع الأردن ، والجبال القريبة في 16 يناير.

الصحراء السعودية اشعة الشمس الثلوج الرمال

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