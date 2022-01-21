الرمال باتت باللون الأبيض.. السعودية تعيش ظاهرة استثنائية

يتصور الكثيرون أن الصحراء السعودية صوراً للكثبان الرملية التي تكسوها أشعة الشمس القاسية، ولكن في الآونة الأخيرة ، غطت الثلوج تلك الرمال في مشاهد استثنائية.

أحدثت العديد من العواصف الثلجية والبرية في المنطقة تحولًا في المناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية وما حولها ، مما أثار الإثارة بين السكان المحليين وأثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من هذا الشهر ، التقط المصور السعودي أسامة الحبري صورًا جوية لمحافظة بدر ، جنوب غرب المدينة المنورة ، مرتديًا ملابس بيضاء بينما تجمع السكان المحليون للاستمتاع بالمشهد غير العادي.

وقال الحربي لشبكة سي إن إن الأمريكية:"إن طقس الشتاء بهذه الكثافة في منطقة بدر الصحراوية ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات"، ووصفها بأنها عاصفة بَرَد تاريخية، وقال المصور السعودي ، الذي وثق المشاهد في 11 يناير، إن الموقع كان يعج بالزوار ، وكثير منهم سافروا أميالاً لإلقاء نظرة على المناظر الطبيعية المتجمدة.

في وقت زيارة الحربي ، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أمطارًا معتدلة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة ، إلى جانب الرياح وضعف الرؤية والبرد ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

عادت الظروف الشتوية مرة أخرى هذا الأسبوع ، عندما تساقطت الثلوج في شمال غرب المملكة العربية السعودية ، وغطت مدينة تبوك ، بالقرب من الحدود مع الأردن ، والجبال القريبة في 16 يناير.