مفاجأة مذهلة.. اكتشاف ثقب أسود يلد النجوم ويسبب عاصفة نارية جديدة

يفاجئنا عالم الفلك والفضاء كل يوم بأشياء جديدة ومفاجأت، فقد اكتشف علماء الفلك وجود ثقب أسود يلد النجوم، وكان هذا الاكتشاف قد تم رصده من خلال تلسكوب هابل الفضائي التابع لـ وكالة ناسا الأمريكية لـ علوم الفضاء.

يقول العلماء إنهم رأوا اللحظة المذهلة التي يُعتقد أنها شكلت الكون أولاً ، حيث شوهدت النجوم مرتبطة بثقب أسود بالقرب من مجرة ​​قزمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان الثقب الأسود الهائل ، على بعد حوالي 34 مليون سنة ضوئية في مجرة ​​هينيز 2-10 ، يقذف الغازات بسرعة مليون ميل في الساعة ، مما يساهم في عاصفة نارية جديدة من تشكيلات النجوم الجديدة.

ويعد هذا الاكتشاف الرائع فريد من نوعه ، حيث يُظهر الثقب الأسود ولادة النجوم لأول مرة على الإطلاق، قالت الكاتبة المشاركة في الدراسة وعالمة الفيزياء الفلكية في جامعة ولاية مونتانا ، آمي رينز:"'منذ البداية ، عرفت أن شيئًا غير عادي وخاص كان يحدث في هينيز 2-10 ، والآن قدم هابل صورة واضحة جدًا للعلاقة بين الأسود. حفرة ومنطقة تكوّن نجمية مجاورة ".

وتابعت : "إن دقة هابل المذهلة تُظهر بوضوح نمطًا يشبه المفتاح في سرعات الغاز ، والذي يمكننا ملاءمته لنموذج التدفق الخارجي المتذبذب من ثقب أسود، كما لوحظ وجود محلاق رفيع من قبل علماء الفلك يخرجون من الثقب الأسود وعبر الفضاء إلى حضانة من النجوم حديثة التكوين".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ، زاكاري شوت ، وهو خريج من جامعة ولاية مونتانا ، في البيان: "كانت المفاجأة الإضافية أنه بدلاً من منع تشكل النجوم ، كان التدفق الخارج يؤدي إلى ولادة نجوم جديدة".

تستنشق الثقوب السوداء المواد من الغازات القريبة وتطلق النفاثات ، مما يقذف تيارات من البلازما بسرعة تقارب سرعة الضوء، إذا تم تسخينها إلى درجة الحرارة المناسبة ، فإن سحب الغاز التي تتصل بالطائرة يمكن أن تصبح حضانات مثالية لنجوم المستقبل، فمن الصعب الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة ، كما لو أن السحب الغازية ترتفع درجة حرارتها أكثر من اللازم ، فقد تفقد قدرتها على التبريد بطريقة ضرورية لتشكيلات النجوم.

