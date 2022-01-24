مهددة بالمجاعة.. أغرب سمكة تحتاج لـ طبيب أسنان

كشف طبيب أسنان حيواني، عن وجود أسنان غريبة لسمكة بعد أن كبرت لفترة طويلة حتى أصبحت غير قادرة على الأكل، مما جعلها معرضة لخطر المجاعة.

وكانت السمكة المنتفخة تفقد وزنها، ليسارع مالكها القلق مارك بايت 64 عامًا، إلى الأطباء البيطريين، الذين قاموا بتخديرها بملء وعاء الماء بمحلول مخدر معتدل.

واستخدم أطباء أسنان الحيوانات الخبراء، منشارًا خاصًا لقص أسنانها برفق من نصفين للسماح لها بتناول الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعادة ما يتسبب النظام الغذائي للأسماك المكون من قشور صلبة في طحن أسنانها بشكل طبيعي ولكن مع تلك السمكة كان الأمر مختلفا حيث زاد طول أسنانها للضعف.

يشعر مالكها الآن بسعادة غامرة لعودة السمكة البالغة من العمر خمس سنوات إلى المنزل وتناولها الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى.



وقال الطبيب البيطري دانيال كالفو كاراسكو: "تُعرف أسنان السمكة المنتفخة باسم المنقار وتنمو باستمرار طوال حياتها، وعادة ما يتم اختصارهم بشكل طبيعي ، حيث يتم إهمالهم في نظامهم الغذائي المعتاد من الأطعمة ذات القشرة الصلبة ، ولكن في حين يتم توفير هذه الأطعمة في بيئتها المنزلية ، فهي ليست على استعداد لتناولها مثل زملائها الآخرين في الخزان".

وأوضح الطبيب المعالج: "ونتيجة لذلك ، نما منقارها العلوي لدرجة أنه أعاق قدرتها على تناول الطعام ومضغه".