عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها لهذا السبب

صدى البلد

"انا لست مختلفة عن باقي الشعب"، بهذه الكلمات خرجت رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن إلغاء حفل زفافها بسبب ما يمر به العالم، فقد ألغت رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” حفل زفافها بعد إعلان قيود جديدة بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة بعد تفشي سلالة أوميكرون.

وقد تم وضع البلد بأكمله تحت أعلى مستوى من قيود كورونا بعد تفشي متغير أوميكرون سريع الانتشار، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

txt

أفضل أماكن سياحية في الشارقة.. تعرف عليها

txt

لمساعدتها في الحصول على الطعام.. كلبة تعبر عن شكرها لـ رجل بطريقة غريبة

وتشمل القيود حدا أقصى لعدد 100 شخص تم تطعيمهم في المناسبات وارتداء الأقنعة في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وقد سجلت نيوزيلندا 15104 حالة إصابة بفيروس كوفيد و 52 حالة وفاة، وأكدت أرديرن للصحفيين أن حفل زفافها من المذيع التلفزيوني كلارك جيفورد لن يتم في موعده المحدد.

txt

مهددة بالمجاعة.. أغرب سمكة تحتاج لـ طبيب أسنان

txt

ودع فيروس كورونا بـ علكة من المشروم.. تفاصيل

وقالت:"أنا لست مختلفًا عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة وشعروا بهذا الوباء ، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد أسرته أحيانًا عندما يكونون في حالة مرضية خطيرة".

 

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حفل زفافها كورونا كوفيد-19

موضوعات متعلقة

أفضل أماكن سياحية في الشارقة.. تعرف عليها

لمساعدتها في الحصول على الطعام.. كلبة تعبر عن شكرها لـ رجل بطريقة غريبة

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

مهددة بالمجاعة.. أغرب سمكة تحتاج لـ طبيب أسنان

ودع فيروس كورونا بـ علكة من المشروم.. تفاصيل

تمثالان جدد لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

دراسة: أوميكرون صاحب أعراض خفيفة ودلتا قد يؤدي إلى الوفاة

شرطي يخيف متهما بـ كيس بلاستيك فقتله.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ألمانيا.. جرحى في إطلاق نار داخل جامعة وانتحار المنفذ

صعوبة التسجيل بالامتحانات بالخارج .. طلب إحاطة عاجل لـ وزير التعليم

مدبولي : استمرار العمل مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ مشروع "سكن كريم" بالقرى

بسبب فيب شيشة.. حريق يلتهم غرفة نوم كاملة| صور

القصير: الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس لزراعة القصب بنظام الشتلات

هل يجوز جمع الصلاة أو تركها في المسجد بسبب البرد.. عالم أزهري يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

درجات الحرارة تحت الصفر .. موعد انتهاء موجة الصقيع

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ