رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها لهذا السبب

"انا لست مختلفة عن باقي الشعب"، بهذه الكلمات خرجت رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن إلغاء حفل زفافها بسبب ما يمر به العالم، فقد ألغت رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” حفل زفافها بعد إعلان قيود جديدة بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة بعد تفشي سلالة أوميكرون.

وقد تم وضع البلد بأكمله تحت أعلى مستوى من قيود كورونا بعد تفشي متغير أوميكرون سريع الانتشار، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

وتشمل القيود حدا أقصى لعدد 100 شخص تم تطعيمهم في المناسبات وارتداء الأقنعة في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وقد سجلت نيوزيلندا 15104 حالة إصابة بفيروس كوفيد و 52 حالة وفاة، وأكدت أرديرن للصحفيين أن حفل زفافها من المذيع التلفزيوني كلارك جيفورد لن يتم في موعده المحدد.

وقالت:"أنا لست مختلفًا عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة وشعروا بهذا الوباء ، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد أسرته أحيانًا عندما يكونون في حالة مرضية خطيرة".