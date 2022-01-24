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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمساعدتها في الحصول على الطعام.. كلبة تعبر عن شكرها لـ رجل بطريقة غريبة

صدى البلد

أذابت كلبة ضالة، القلوب عبر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، عندما لجأ إلى شخص غريب طلبًا للمساعدة وقاده لرؤية أطفالها الجائعين.


تم تصوير الكلبة من قبل رجل طيب القلب عندما شاهدها تتسول للحصول على الطعام في الشارع، وبعد حصولها على الطعام انحنى وكأنها تشكره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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في مقطع فيديو نشره الرجل الصيني على "تيك توك" TikTok ، قال الرجل: "تأتي الكلبة الضالة ليرى كما لو كانت تطلب الطعام ، لذا أعطيتها الطعام الذي كان معي".

ويكمل الرجل: "تأخذ الطعام وتبتعد بسرعة ولكن في مرحلة ما ، تعود إلى الوراء لتنظر إلي، اعتقدت أنها تحاول فقط أن تقول شكراً. الغريب أن الكلبة لا تأكل الطعام وهي تمضي بعيد عني".

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وكررت الكلبة، المشهد عدة مرات مما جعل الرجل يتبعه، وبالفعل سار الرجل خلف الكلب ليكتشف أن الكلبة تأخذ عبر الشارع وتنزل إلى زقاق خلف مخزن مهجور.

وفي لقطة مؤثرة تقف الكلبة عند زاوية مبنى وتضع الطعام منتظرة خروج أطفالها الأربعة لتناول الطعام الذي أحضرته.
 

كلب مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت شخص غريب

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