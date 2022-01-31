وحش البحر.. مخلوق مرعب يلاحق صيادا في مركبه

التقط مقطع فيديو تقشعر له الأبدان اللحظة المرعبة التي بدأ فيها وحش البحر ذو العيون المتوهجة يلاحق صيادًا وهو يحاول يائسًا الفرار في قاربه السريع بأقصى سرعة.

وصور الصياد الذي لم يكشف عن اسمه اللقطات المرعبة وهو يبتعد عن المخلوق قبالة ساحل ريو غراندي دو سول ، أقصى ولاية في جنوب البرازيل، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلق الصياد على مقطع الفيديو الذي كان مدته 47 ثانية وشاركه عبر الإنترنت "أراد مهاجمتي"،

وفي اللقطات المرعبة ، شوهد المخلوق مسرعًا عبر الماء والصياد يحاول يائسًا الهروب من الوحش مجهول الهوية.

ويبدو أن المخلوق البحري وحش طويل مظلم بعيون متوهجة ويمكن رؤيته وهو يغوص داخل وخارج الماء حوالي عشر مرات.

ورغم ذهاب الصياد بأقصى سرعة ، إلا أن المخلوق الغامض تقدم على متن القارب وفي مرحلة ما كاد يلحق به.

وللمرة الأخيرة شوهد الوحش ذو العين المتوهجة وهو يقفز عبر الأمواج ويتقدم نحو الصياد الهارب مع انتهاء الفيديو.

ورصد الاسبوع الماضي أحد السباحين مخلوقًا بحريًا شفافًا شبحيًا، وترك العلماء منقسمين حول ما يمكن أن يكون، وتم التقاط المخلوق الغامض على الكاميرا بواسطة إيمي وينمان ، 36 عامًا ، التي كانت ذاهبة للسباحة في البحر في بلدة سيمون في ويسترن كيب بجنوب إفريقيا عندما رأته تحت الماء.

ويمكن رؤية الكائن الشفاف الطويل يسبح في الماء، ولا يبدو أنه يحتوي على أي أعضاء بداخله.