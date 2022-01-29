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منوعات

صاروخ أسبوعي.. إيلون ماسك يحقق إنجازا جديدا

صدى البلد

تسعى شركة "سبيس إكس" المملوكة لـ أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" لإطلاق صاروخ أسبوعيًا طوال عام 2022، بما في ذلك توصيل مئات الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى مدار أرضي منخفض.

ويعتبر المخطط الذي يسعى له "إيلون ماسك"، إنجازًا رائعًا لشركة الفضاء بناءً على 31 عملية إطلاق في العام الماضي، تحمل مزيجًا من الحمولات الخاصة والحكومية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقالت "ساندرا ماجنوس" رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية: "إنها وتيرة لا تصدق من إطلاق الصواريخ"،

وفي حديثه خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء (ASAP) التابعة لناسا، قال ماجنوس إن سبيس إكس ستحتاج إلى ضمان توفير الموارد المناسبة.


وأطلقت شركة “سبيس إكس”، ثلاثة صواريخ فالكون 9 حتى الآن هذا العام ، كان الأول في 6 يناير ، مع قمر صناعي إيطالي لرصد الأرض من المقرر إطلاقه الليلة، وهناك إطلاق آخر لـ سبيس إكس يوم الأحد ، 30 يناير ، حيث يتم وضع مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض، وبذلك يصل العدد إلى أكثر من 2000.

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“سبيس إكس” ليس جديدًا في إطلاق تصريحات جريئة ، حيث أعلن ماسك في عام 2000 أنه سيطلق 48 صاروخًا في عام 2021 ، لكنه صنع 31 صاروخًا فقط.

كان هذا لا يزال رقمًا قياسيًا تم إطلاقه للشركة ، ووضعها على وتيرة مماثلة لوكالة الفضاء الصينية.

ليس من الواضح ما إذا كانت جميع عمليات الإطلاق المجدولة الـ 52 تستخدم فالكون9، أو ما إذا كان سيتم إطلاق نموذج أولي لـ فالكون هافي وحتى إطلاق ستار شيب.

من المتوقع أن تطلق الشركة أول نموذج أولي مداري لصاروخها "ستار شيب" في المدار بحلول الربيع.

 

سبيس إكس إيلون ماسك صاروخ الاقمار الصناعية اغنى رجل في العالم

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