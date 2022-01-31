وفاة 201 شخص متجمدين ومحترقين في عاصفة ثلجية.. ما القصة

على مدار السنوات الماضية كان للعواصف الثلجية وموجات الطقس القارس ضحايا، حيث لقي ما لا يقل عن 201 شخص مصرعهم في عاصفة ثلجية شديدة البرودة حتى أن الناس ماتوا من الحرائق ذاتها التي أجبروا على إشعالها من أجل الدفء.



شعرت معظم مناطق الساحل الأطلسي للولايات المتحدة بالعاصفة الثلجية عام 1966 ، لكنها كانت في أشد حالاتها دموية في الشمال. كما جمدت المقاطعات الشرقية لكندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بين 26 و 29 يناير ، هبت رياح جليدية على الملايين وتساقط ثلوج كثيفة تراكمت على ارتفاع 8 أقدام و 5 بوصات في بعض المناطق، وفي غضون تلك الأيام القليلة ، تسبب الطقس في الموت والدمار مع وفاة العشرات بشكل مأساوي من مجموعة من الحوادث التي سببتها العاصفة الثلجية.

ومن بين القتلى ، تجمد 31 شخصًا نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل غريب ، وتوفي 46 آخرون بسبب الحرائق التي أشعلوها في محاولة لمكافحة البرد الشديد في المنزل.



وقتل العشرات عندما توقفت العاصفة يوم الأربعاء 2 فبراير، وشملت أسباب الوفاة نوبات قلبية ناجمة عن إجهاد جرف الثلج أو دفع السيارات وحوادث السير التي انتهت بشكل مأساوي بالوفيات، كما ثبت أن الجليد على الطرقات يشكل خطورة حيث كافح سائقو السيارات للسيطرة على انزلاق سياراتهم عبر المدرج.



لم تفلت نيويورك من الآثار القاسية للعاصفة الثلجية التي ضربت الولاية من الشمال الشرقي، حيث عانت مدينة أوسويغو الواقعة على حافة بحيرة أونتاريو المقابلة لتورنتو بشدة من الظروف التي لا ترحم.

كما شهدت العاصفة الثلجية التي حدثت عام 1966 تساقط كثيف جدًا للثلوج وسميت أوسويجو حتى أن الثلوج لم تسقط لمدة 40 عامًا حتى عاصفة “ليك إفيكت” الثلجية عام 2007، وانخفض نصف الثلج في اليوم الأخير للعاصفة الثلجية ، وفقًا للتقارير ، وسقطت 50 بوصة في أماكن أخرى في كامدن ، نيويورك خلال نفس الـ 24 ساعة.

فيما تم إغلاق المدارس طوال الأسبوع حيث تسببت الانجرافات في دفن منازل من طابقين في الأشياء البيضاء، وتسبب الطقس المتطرف في إحداث الفوضى على طول الساحل الشرقي لأمريكا حتى العاصمة.

طُلب من العمال في واشنطن العاصمة عدم المخاطرة بأي شيء من خلال القدوم إلى العمل في 31 يناير بينما كانت المطارات الدولية مغلقة من بوسطن إلى واشنطن.

