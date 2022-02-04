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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ولادة في الجو .. سيدة تضع مولودها على متن طائرة

صدى البلد

فوجىء ركاب إحدى الرحلات الجوية بصرخات قوية تنذر بقدوم مولود جديد بين السحاب، فقد أنجبت راكبة حامل على متن طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم خلال رحلة عبر المحيط الأطلسي.

لم يكن من المقرر أن تلد الأم الجديدة حتى نهاية الشهر ، لكنها دخلت في المخاض المفاجئ في رحلة عبر المحيط الأطلسي استغرقت 11 ساعة بين أكرا في غانا ، وواشنطن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تعاون أعضاء طاقم الطائرة المدربون طبيًا ، وهو ممرض  والدكتور ستيفن أنساه-أدو ، الذي كان عائدًا إلى الوطن من الولايات المتحدة ، لتوصيل الطفل الرضيع في درجة رجال الأعمال.

قالت شركة الطيران إن ولادة الطفل كانت هادئة، حيث استخدم الموظفون على متن الطائرة خيطًا كبديل لأداة حادة لقطع الحبل السري، وكان المسعفون على أهبة الاستعداد لنقل الأم المنهكة وطفلها إلى مستشفى قريب بمجرد هبوط الطائرة في مطار دالاس الدولي.

التقت شركة الطيران بالأم وطفلها واهدتها بالون وبطاقة كتب عليها "نيابة عن فريق يونايتد في واشنطن دالاس ، تهانينا لطفلك الرضيع!"، وقد استجابت الدكتورة "أنسا أدو "، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة في جامعة ميشيجان ، لمكالمات من طاقم الطائرة لطبيب.

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قال: "لم أصدق أن ذلك يحدث، لكنني كنت أحاول التزام الهدوء، وهذا شخص يحتاج حقًا إلى المساعدة ، لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر. هذا هو نوع الطب الذي يمكنك من خلاله إحداث فرق في حياة الناس ".


وذكر الطيار أنه إذا كان هناك طاقم طبي على متن الطائرة ، فعليهم القدوم وتقديم المساعدة لنا لأن هناك من يحتاج إلى المساعدة،  فيما تم تحويل خلف درجة رجال الأعمال مباشرة إلى غرفة عمليات من نوع ما وقال أحدهم "يمكنني رؤية الرأس! لقد تحمسوا "، وقد قالت شركة الطيران أن كلا من الأم والطفل بخير.

مولود السحاب راكبة حامل المحيط الأطلسي

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