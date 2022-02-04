نيزك دمر حضارة الأمريكين الأصليين قبل الميلاد .. ما القصة؟

ازدهرت ثقافة هوبويل ، وهي سلسلة واسعة ومترابطة من مجتمعات الأمريكيين الأصليين من كندا إلى فلوريدا ، بين عامي 100 و 500 قبل الميلاد، ولكن تراجعها المفاجئ، قبل أكثر من ألف عام قبل أن يكتشف كولومبوس العالم الجديد إلى أوروبا ، لم يتم تفسيره أبدًا.

الآن يقول الباحثون العاملون في عدد من مواقع هوبويل الثقافية إنهم وجدوا دليلًا على أن مذنبًا يمكن أن ينفجر فوق أمريكا الشمالية ، مما يتسبب في الموت والدمار الذي شكل نهاية الحضارة، بحسب ما نشرت "ديلي ستار" البريطانية.

تشير التركيزات العالية لتركيزات الإيريديوم والبلاتين في أحد عشر موقعًا للحفر إلى حدوث تأثير خارج كوكب الأرض، وقد أدت طبقة من الفحم عند نفس العمق تقريبًا في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتقاد علماء الآثار أنه يمكن أن يكون هناك حريق هائل ومكثف في حوالي التاريخ الذي بدأت مجتمعات هوبويل تتلاشى.

وربط علماء الأنثروبولوجيا الأدلة المادية بالحكايات القديمة عن كارثة هائلة حلت بالأميركيين الأوائل، وكتب كينيث تانكرسلي ، من جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو ، في ورقة بحثية نُشرت في دورية Nature Journal Scientific Reports ، أن عائلة مياميس ، وهي واحدة من مجموعة من الأشخاص المعروفين باسم قبائل البحيرات العظمى ، لديهم قصص عن "ثعبان طار عبر السماء وأسقط الصخور على الأرض قبل أن تتساقط في النهر".

قال: "عندما ترى مذنبًا يمر في الهواء ، يبدو وكأنه ثعبان كبير" ويضيف "تانكرسلي" إن آل شاوني الذين عاشوا في نورث إيسترن وودلاندز في ذلك الوقت ، لديهم أسطورة عن "نمر السماء" الذي دمر غابات كاملة.



ويشير "تانكرسلي " إلى أن قبيلة "أوتاوا" تتحدث عن يوم سقطت فيه الشمس من السماء، ويوضح أنه عندما يضرب مذنب الغلاف الحراري ، ينفجر مثل قنبلة نووية، فيما أوضح أنه من المثير للدهشة أن العديد من القبائل المختلفة لديها قصص متشابهة عن الحدث الذي أنهى حضارة "هوبويل" الأمريكية.