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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جسم مثلث غامض يحوم فوق الأرض

صدى البلد

يدعي أحد مراقبي الفضاء والكواكب أنه وجد مثلث غامض يحوم في الفضاء فوق الأرض في صورة قديمة لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

يعتقد "تايلر" الذي ينشر فيديوهات على موقع "يوتيوب"، أن رواد الفضاء لم يكن لديهم أدنى فكرة أنهم التقطوا صورة ذات مظهر غريب أثناء قيامهم بالسير في الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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من خلال مشاركة التفاصيل في مقطع الفيديو الخاص به، أوضح أن الصورة تم التقاطها في الستينيات عندما تم إرسال ثلاثة من أفراد الطاقم إلى المدار لإجراء اختبار هندسي لأول مركبة قمرية مأهولة.

أثناء المهمة ، التقطوا صورًا لأعضاء الطاقم وهم يقومون بالمشي في الفضاء والمشهد المذهل للأرض من الفضاء، ولكن صورة واحدة معينة لفتت انتباه متحمس "تايلر".

وقال: "هذه صورة التقطها أحد رواد الفضاء أثناء مشيهم في الفضاء قبل العودة بأمان إلى الأرض، وفي إحدى الصور ، التقطوا آلاف الأميال من الأرض ، مركبة مثلثة داكنة شوهدت فوق الأرض في مهمات مكوكية حدثت بعد عدة عقود".

كما أكمل "تم اكتشاف أن هذا كان كامنًا بين هذه السحب، طوال فترة الستينيات عندما تم التقاط هذه الصورة، وقام بتكبير الصورة ، موضحًا نقطة سوداء بين السحب الكامنة في الخلفية".

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وتابع: "لا يزال من الصعب رؤيته ولكن عندما نذهب إلى الداخل ، نحصل على مثلث مظلم آخر جسم غامض ، يبدو أنه في زاوية كما لو كان يطير فوق الغيوم مباشرة عند الخط الذي يلتقي فيه الغلاف الجوي للأرض الفراغ".

فيما أوضح :"تقريبًا كما لو كان يدور حول الأرض جنبًا إلى جنب مع رواد الفضاء الذين من المحتمل عند التقاط هذه الصورة لم يكن لديهم أي فكرة عن أن هذا المثلث الأسود الغامض كان، وإن معجبوه مقتنعين بأن الصورة كانت دليلًا قويًا على وجود الأجسام الطائرة المجهولة".
 

الفضاء الكواكب مثلث غامض ناسا

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