أبهر العالم.. علماء الآثار يتوصلون لهوية تمثال فرعوني غامض مقطوع الرأس

لم يتمكن علماء الآثار في البداية في العثور على تمثال مصري قديم مصنوع من البرونز مقطوع الرأس، ولكنهم لاحقًا استطاعوا أن يحلو اللغز وهويته لاحقًا باستخدام أحدث التقنيات، حتى اشادت الصحف الأجنبية بهذه التقنية التي كشفت عن هوية التمثال العائد إلى أعظم مهندس عرفه التاريخ.

أذهل موقع سقارة الباحثين وعلماء المصريات وعلماء الآثار لسنوات، كانت سقارة ، التي كانت في السابق مقبرة للعاصمة المصرية القديمة ممفيس ، تحتوي على عدد من الأهرامات التي تعلو فوق الصحراء المحيطة ، ومن أبرزها الهرم المدرج الشهير الذي بني في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد.





قام محمد يوسف ، عالم الآثار ومدير منطقة آثار سقارة التابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر ، بالحفر العميق تحت الأرض بالقرب من المبنى الأيقوني لسنوات.

تبع اكتشافه وفريقه لتمثال من البرونز مقطوعة الرأس فيلم وثائقي لعام 2021 لقناة سميثسونيان بعنوان "صائدو القبور".

وفي حديثه خلال البرنامج ، قال السيد يوسف: "أعتقد أن هذا التمثال لكاتب جالس على كرسيه ممسكًا بلفافة من ورق البردي في يديه،"لكن لسوء الحظ فقد رأسه".

وقد تم اكتشاف التمثال بالقرب من قبر مسؤول رفيع المستوى يُدعى بينوميس ، وكان يُعتقد في البداية أنه يصور مسؤولًا مصريًا زميلًا ، من النوع الذي ربما يعرفه بيمونيس.

ومع ذلك ، كانت حقيقة أن التمثال مصنوع من البرونز مفاجأة ، حيث كان البرونز معدنًا مخصصًا تقليديًا للآلهة والملوك لأنه يمكن تصنيعه بدقة في أشكال جميلة.

مزيد من التحليل ، وفقا لراوي في الفيلم الوثائقي ، أثبت أن التمثال يصور "ليس رجلا عاديا"، وأوضحوا: "باستخدام النمذجة الحاسوبية لتحل محل الرأس ، يصبح التمثال الصغير قابلاً للتمييز على الفور".

وبعد فترة طويلة من البحث تمكنت التقنيات الآن من التعرف على هوية التمثال، فيوضح علماء الآثار "إنه يصور أحد نجوم العالم القديم ،والذي يمكن العثور عليه الآن في المتاحف في جميع أنحاء العالم ، مخترع الهرم - إمحوتب ".

يعتبر على نطاق واسع أنه أعظم مهندس معماري في التاريخ المصري ، ابتكر إمحوتب التصميم الفريد لمقبرة الفرعون زوسر ، الرجل الذي يقف وراء أول مبنى حجري ضخم معروف على الأرض - الهرم المدرج - وأيضًا أول مهندس معماري نعرفه بالاسم.

قام بتحويل قبر من طابق واحد ، يُعرف باسم المصطبة ، عن طريق توسيعه ثم إضافة خمسة طوابق أخرى.

كانت النتيجة واحدة من المعالم الأثرية الأكثر شهرة في جميع أنحاء مصر والمعروفة بانحدارها التدريجي متعدد الطبقات.