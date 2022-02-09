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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بحجم كوكب.. رصد مذنب الأضخم على الإطلاق يحوم في الفضاء

صدى البلد

أكد العلماء أن المذنب الذي تم رصده مؤخرًا ، والذي يُقال إنه بحجم كوكب صغير ، هو أكبر مذنب يكتشفه العلماء على الإطلاق.

تم رصد المذنب لأول مرة قبل ثماني سنوات حيث صدم الخبراء الذين توقعوا أنه أكبر مذنب رأوه على الإطلاق، ويُعتقد أن عرض المذنب 2014 UN271 / (Bernardinelli-Bernstein) يتراوح من 60 إلى 230 ميلًا تقريبًا ، لكن الحسابات الأكثر دقة أشارت الآن إلى أنه يبلغ عرضه 85 ميلاً، وهو نفس المسافة تقريبًا مثل لندن إلى برمنجهام.

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يبلغ حجم المذنب أكثر من عشرة أضعاف حجم النيزك الذي يُعتقد أنه قضى على الديناصورات منذ أكثر من 65 مليون عام ، والذي تم وضعه على بعد سبعة أميال فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
على الرغم من حجمه الهائل ، إلا أنه لا داعي للقلق على ما يبدو لأن مدار المذنب يعني أنه لن يعبر زحل أبدًا ، الذي يبعد حوالي 746 مليون ميل،وقال الدكتور إيمانويل ليلوش من مرصد باريس: "لقد أكدنا التقدير. إنه أكبر مذنب تم العثور عليه من سحابة أورت على الإطلاق".

اكتشف الدكتور ليلوش وفريقه الحجم الحقيقي للمذنب من خلال فحص الإشعاع الناتج عن المذنب ، مما سمح لهم بحساب مساحة السطح، ووفقًا لوكالة ناسا ، فإن سحابة أورت هي المنطقة الأبعد في نظامنا الشمسي وتوصف بأنها "فقاعة كبيرة سميكة الجدران مصنوعة من قطع جليدية من الحطام الفضائي".

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بعض القطع بنفس حجم الجبال وأكبر ، وقد يكون هناك تريليونات من العناصر، ويحمل المذنب الآن لقب أكبر عملاق سماوي ، وكان آخرها هو Hale-Bopp ، الذي تم اكتشافه في عام 1995 من قبل اثنين من علماء الفلك الهواة.

اكتشفه "آلان هيل" في نيو مكسيكو وتوماس بوب في أريزونا ، حيث قال هيل في ذلك الوقت: "بمجرد أن نظرت رأيت شيئًا غامضًا في مكان قريب. لقد كان غريبًا ، لأنني نظرت إلى M70 لبضعة أسابيع في وقت سابق وكان الكائن لم يكن هناك".
 

المذنب أكبر مذنب العلماء كوكب

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