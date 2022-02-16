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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قبل التاريخ.. اكتشاف قطعة أثرية غامضة ورفات 3 جثث تحير العلماء

صدى البلد

تثير قطعة أثرية بشكلها فضول الكثيرين في بريطانيا فهي ليس نحاسا ولا حديد ولا ذهب، ولكنها من أكثر الآثار إثارة للفضول ، فهي عبارة عن منحوتة ترابية مستديرة منحوتة من الحجر الناعم ومحفورة برموز غامضة ، غير موجودة منذ زمن ستونهنج.

أعلن المتحف البريطاني عن اكتشاف تمثال طباشيري عمره 5000 عام ، والذي وصفته المؤسسة بأنه "أهم قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ تم العثور عليها في بريطانيا في المائة عام الماضية".


 

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يقول علماء الآثار إن القطعة الأثرية  إذا تمكنا فقط من فك شفرتها، ومعرفة المزيد عن المكان الذي أتت منه ستكون اكاساقا كبيرا.

فيما قال دنكان جارو ، أستاذ ما قبل التاريخ في جامعة ريدينغ ، الذي درس الشيء: "تم العثور على منحوتة الطباشير ، التي يشار إليها أحيانًا باسم الأسطوانة على الرغم من أنها مجرد قطعة صلبة منحوتة من الحجر على بعد أميال عديدة شمال ستونهنج ، في ما هو اليوم مزرعة ريفية بالقرب من قرية بورتون أغنيس في شرق يوركشاير، بينما موقعه الدقيق يظل سرا ، في الوقت الحالي ، كما كان اكتشافه ، حتى الآن.".

وقال ألين إن ما وجدوه أذهلهم،!وداخل موقع الدفن كانت رفات ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 سنة. وواجه أصغر طفلين أحدهما الآخر ، من أنف إلى أنف ، وبدا أن أيديهم كانت متشابكة.  وُضِع الطفل الأكبر وذراعيه حولهما.

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وأوضح ألين إنه يبدو أن الثلاثة ماتوا في نفس الوقت ، على الرغم من أن المزيد من التحليل مستمر العمل فيه، وإذا كان العلماء محظوظين ،فسوف يستعيدون الحمض النووي القابل للاستخدام لمعرفة ما إذا كان الثلاثة مرتبطين ، وربما أكثر.

تساءل ألين ، هل يمكن أن يكون وباءً؟  حادث مروع؟  غرق؟،وقال: "يبدو أن شيئًا مثيرًا حدث تقريبًا ، أن يتحد المجتمع لدفن الثلاثة بهذه الطريقة".

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