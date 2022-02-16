قبل التاريخ.. اكتشاف قطعة أثرية غامضة ورفات 3 جثث تحير العلماء

تثير قطعة أثرية بشكلها فضول الكثيرين في بريطانيا فهي ليس نحاسا ولا حديد ولا ذهب، ولكنها من أكثر الآثار إثارة للفضول ، فهي عبارة عن منحوتة ترابية مستديرة منحوتة من الحجر الناعم ومحفورة برموز غامضة ، غير موجودة منذ زمن ستونهنج.

أعلن المتحف البريطاني عن اكتشاف تمثال طباشيري عمره 5000 عام ، والذي وصفته المؤسسة بأنه "أهم قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ تم العثور عليها في بريطانيا في المائة عام الماضية".





يقول علماء الآثار إن القطعة الأثرية إذا تمكنا فقط من فك شفرتها، ومعرفة المزيد عن المكان الذي أتت منه ستكون اكاساقا كبيرا.

فيما قال دنكان جارو ، أستاذ ما قبل التاريخ في جامعة ريدينغ ، الذي درس الشيء: "تم العثور على منحوتة الطباشير ، التي يشار إليها أحيانًا باسم الأسطوانة على الرغم من أنها مجرد قطعة صلبة منحوتة من الحجر على بعد أميال عديدة شمال ستونهنج ، في ما هو اليوم مزرعة ريفية بالقرب من قرية بورتون أغنيس في شرق يوركشاير، بينما موقعه الدقيق يظل سرا ، في الوقت الحالي ، كما كان اكتشافه ، حتى الآن.".

وقال ألين إن ما وجدوه أذهلهم،!وداخل موقع الدفن كانت رفات ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 سنة. وواجه أصغر طفلين أحدهما الآخر ، من أنف إلى أنف ، وبدا أن أيديهم كانت متشابكة. وُضِع الطفل الأكبر وذراعيه حولهما.

وأوضح ألين إنه يبدو أن الثلاثة ماتوا في نفس الوقت ، على الرغم من أن المزيد من التحليل مستمر العمل فيه، وإذا كان العلماء محظوظين ،فسوف يستعيدون الحمض النووي القابل للاستخدام لمعرفة ما إذا كان الثلاثة مرتبطين ، وربما أكثر.

تساءل ألين ، هل يمكن أن يكون وباءً؟ حادث مروع؟ غرق؟،وقال: "يبدو أن شيئًا مثيرًا حدث تقريبًا ، أن يتحد المجتمع لدفن الثلاثة بهذه الطريقة".