أبو الهول في شوارع الصين بحجمه الضخم وهيئته

تتصدرالصين وهي الدولة التي عرف عنها إنها مثيرة للجدل عناوين الصحف بسبب نسخها للمعالم العالمية الشهيرة في شوارعها بما فيهم تمثال أبو الهول المصري.

فإذا حدث وذهبت في رحلة إلى سوتشو في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين ، فستجد نفسك في حيرة من أمرك ، معتقدًا أنك في لندن بالفعل حيث توجد نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لجسر البرج في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية.

وفي أثناء وجودك في موقع بناء في تشوتشو ، هناك نسخة بالحجم الكامل لأبو الهول في مصر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



كما أن هناك أيضًا نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل تقريبًا للمعلم الباريسي الشهير لبرج إيفل ، الموجود في Tianducheng ، Hangzhou التي تعد جزءًا من مقاطعة Zhejian.

ومع ذلك ، على الرغم من العدد الكبير من المنتجات المقلدة الشهيرة ، الموجودة بشكل رئيسي في المدن النائية ، بدلاً من المناطق الرئيسية ، فقد طالبت الحكومة الصينية الآن بعدم بناء المزيد من هذه المنتجات.

دعا بيان حكومي إلى الترويج للتصميم المحلي ، وقال إن "الانتحال والتقليد" محظور في الأماكن العامة الجديدة، وعلى الرغم من البيان الصادر في أبريل 2020 ، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عنه إلا هذا الأسبوع.