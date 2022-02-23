عمره 163 عامًا ويحنط جسده وهو حي.. راهب تايلاندي يثير القلق|ما القصة؟

كانت سلسلة من مقاطع الفيديو التي بدأت تظهر على صفحة For You خلال الأسبوع الماضي تركت مستخدمي تيك توك TikTok في حالة من الرعب والارتباك.

يُظهر الفيديو رجلاً مسنًا يتلقى الرعاية في مستشفى بتايلاند، وقد جعل مظهره الضعيف للغاية الناس يتحدثون عن عمره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وزعمت بعض الشائعات أنه يبلغ من العمر 163 عامًا ويمارس تقنية التحنيط الذاتي الشائعة بين الرهبان البوذيين اليابانيين.

لقد ترك الرجل العجوز الذي يُعتقد أنه راهب مستخدمي تيك توك مفتونًا، واكتسبت حفيدته، التي تصور المقاطع، 530 ألف متابع على TikTok.. ولكن هل هناك صحة للادعاءات حول عمره أو ممارسته لتحنيط الذات؟



الشائعات التي ظهرت على TikTok حول الراهب البالغ من العمر 163 عامًا ليست صحيحة في الواقع، لم يبلغ الرجل المسن في المقطع 163 عامًا، بل هو رجل تايلاندي يبلغ من العمر 109 أعوام يُدعى لوانغ فو ياي ، وفقًا لمدقق الحقائق سنوبس.

بينما يبدو أنه راهب بالفعل في تايلاند ، ولكن لا يبدو أنه يمارس تقنية التحنيط الذاتي المعروفة باسم Sokushinbutsu.

حساب TikTok @ auyary13 ، الذي شارك المقاطع ، تديره حفيدته أوياري، التي تقدم للمعجبين تحديثات يومية عن جدها.

تظهر أقدم مقاطع الفيديو على الحساب ، من نوفمبر 2021 ، الرجل العجوز في المنزل. ومع ذلك ، في يناير 2022 نُقل إلى مستشفى دان خون توت في تايلاند بعد كسر عظمة في الفخذ ، حيث تمت مشاهدة مقاطع أوياري للناس حول صحة جدها ملايين المرات.



تظهر مقاطع الفيديو الحديثة أن صحته تتحسن.. لقد كان قادرًا على تناول الطعام وممارسة الرياضة وزيارة العائلة.

بعد انتشار مقاطعه، أطلق عدد من الأشخاص نكات قاسية عن عمره في التعليقات على أحد مقاطع الفيديو ، يذكر @ Auyary13 أنه يبلغ من العمر 109 سنوات ، وردًا أيضًا على تعليق واحد أشار إليه على أنه جثة قائلاً: "إنه ليس جثة .. دعونا نحترم لوانغ تا".