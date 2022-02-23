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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حالة خطيرة.. 5 كلاب يفترسون طفل ويمزقون جسده

صدى البلد

يعيش طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا في حالة حرجة بعد تعرضه للهجوم الوحشي من قبل خمسة كلاب من نوع  "بيتبولس" بينما كان يلعب في الحديقة مع أشقائه.


يزعم والد الطفل الصغير المنزعج أن الكلاب الشريرة جرته في الشارع قبل أن تمزق وجهه تاركة جمجمته مكشوفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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الطفل الذي يدعى"جيه رودريجيز" البالغ من العمر عامًا واحدًا ، أصيب فكه بتمزق وفقد أسنانه خلال الحادث الذي وقع في سبنسر بـ ولاية أوكلاهوما ، الولايات المتحدة الأمريكية.


فيما يكافح الطفل الدارج حاليًا في المستشفى، وقالت جدته ، دلفينا رايت ، هناك سبعة فرق من الأطباء في الوقت الحالي يقاتلون من أجل أن يشفى حفيدي".

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وأضافت:"إنه لا يستحق هذا  إنه طفل. يحتاج إلى العدالة"،وانتقلت ديلفينا رايت ، جدة الطفل ، إلى فيسبوك لمشاركة المعلومات حول الموقف المروع ولمطالبة الناس بالصلاة من أجل الصغير. 
 

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