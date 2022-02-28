عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس: انخفاض إصابات كورونا ومتحور أوميكرون قلت شراسته ..فيديو

كورونا
كورونا

قال عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر هذا الشهر أفضل كثيرا من الشهر الماضي مشيرا الى ان هناك انخفاضا في عدد حالات الإصابات ملحوظ تماما سواء في الأرقام الرسمية وغير الرسمية  .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تريد الدخول إلى المستشفيات اصبح اقل والتي تريد الدخول إلى الرعاية المركزة أقل .

وأوضح تاج الدين ، ان مصر الان في فترة انحسار للحالات التي كانت متواجدة مشيرا إلى أن مصر بالنسبة إلى الوضع الوبائي الخاص بـ كورونا افضل كثيرا من اغلب دول العالم ، ومتحور أوميكرون قلت شراسته عن المتحورات الأخرى والفترة القادمة و نتمني ان نشهد انحسار لفيروس كورونا .

الرعاية المركزة حالات الإصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا كورونا عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية الوضع الوبائي لفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

"العربية": الجيش الروسي على أعتاب العاصمة الأوكرانية كييف

ترشيحاتنا

بسبب غزو أوكرانيا.. إغلاق موانئ بريطانيا أمام سفن روسيا

90 ألف فلسطيني يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج

رئيس الشيوخ يصل المغرب لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشورى

ما حكم تربية اللحية وهل يأثم من حلقها؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الاتصالات يناقش مع سامسونج التوسع باستثمارات الشركة العالمية في مصر

"عنبة" يحذف صوره على انستجرام ويثير الجدل حول اعتزاله.. ويعلق: "أنا آسف لنفسي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

المنازل تغرق وأرواح المواطنين مهددة.. السكان يهربون من السيول لأسطح البيوت بأستراليا

فيديو

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

خدوا بالكم .. هدى هاني تروي تفاصيل نجاتها من الموت اللذيذ .. "فيديو"

المحطة 40 .. شاهد| أحدث أغاني نانسي زعبلاوي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ