مستشار الرئيس: انخفاض إصابات كورونا ومتحور أوميكرون قلت شراسته ..فيديو

قال عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر هذا الشهر أفضل كثيرا من الشهر الماضي مشيرا الى ان هناك انخفاضا في عدد حالات الإصابات ملحوظ تماما سواء في الأرقام الرسمية وغير الرسمية .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تريد الدخول إلى المستشفيات اصبح اقل والتي تريد الدخول إلى الرعاية المركزة أقل .

وأوضح تاج الدين ، ان مصر الان في فترة انحسار للحالات التي كانت متواجدة مشيرا إلى أن مصر بالنسبة إلى الوضع الوبائي الخاص بـ كورونا افضل كثيرا من اغلب دول العالم ، ومتحور أوميكرون قلت شراسته عن المتحورات الأخرى والفترة القادمة و نتمني ان نشهد انحسار لفيروس كورونا .