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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات منزلية لتسريع عملية إنقاص الوزن

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على فقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن للبعض مهمة شاقة للغاية، إلا أنها معادلة بسيطة يمكن تحقيقها بتناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام، والحصول على عدد ساعات نوم كافية خلال الليل، ويمكن لإستهلاك بعض المشروبات الطبيعية ان تزيد من وتيرة فقدانك للوزن .

 

مشروبات تساعد على فقدان الوزن

 


وتعتبر الأعشاب والتوابل والمواد الغذائية الحمضية غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، ويمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي ان يكون له العديد من الفوائد الصحية، والتي تساعد في تحسين عملية الأيض المسئولة عن فقدان الوزن .

 

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ويمكن استهلاك المشروبات الطبيعية، ان تقلل من من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وذلك بجانب خسارة الوزن، وفيما يلي ووفقا ما جاء في موقع times of India، إليكم 5 مشروبات فعالة في فقدان الوزن بفاعلية، وتشمل :

- حبة البركة :
وتعتبر حبة البركة غنية بالعناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين A و k والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها تحتوي أيضًا على مركبات نشطة تسمى المواد الكيميائية النباتية، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن، تعمل المادة الكيميائية النباتية النشطة على تسريع عملية فقدان الوزن عن طريق تغيير تعبير الجينات المسؤولة عن التحكم في الشهية وفقدان الوزن .

طريقة التحضير :
- نقوم بأخذ رشة من بذور حبة البركة وتسحقها جيدًا لصنع مسحوق، ونقوم بإضافتها إلى كوب من الماء الدافئ و شربه على معدة فارغة.

- الكمون :
ويعتبر الكمون أحد أنواع التوابل الشائعة الموجودة في كل بيت، وتحتوي هذه التوابل منخفضة السعرات الحرارية على خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في تقليل السمنة وفقدان الوزن، حيث تحتوي ملعقة صغيرة من بذور الكمون على 7 سعرات حرارية فقط؛ حيث يمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي والاستفادة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل الفيتامينات A و C والنحاس والمنجنيز.

طريقة التحضير :
انقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، ثم أضيف القليل من القرفة المطحونة في الصباح واغلي الماء لمدة 5 دقائق و صفي الماء ثم اشربه.

 

مشروبات تساعد على فقدان الوزن



- ماء ليمون مع ملح أسود :
ويعتبر شرب كوب دافئ من ماء الليمون مع قليل من الملح الأسود يمكن أن يخفض دهون البطن لأن ماء الليمون غني بفيتامين C منخفض السعرات الحرارية، وغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويساعد الليمون على الشعور بالامتلاء ويحافظ على رطوبته، ويمكن أن يساعدك الملح الأسود في تسهيل حركات الأمعاء وتحسين عملية الهضم، وتقلل ماء الليمون مع الملح الأسود من مشكلة الحموضة والأمراض الجلدية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

طريقة التحضير :
نضع كوبًا من الماء ونقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ورشة ملح أسود، و نمزجه جيدا واشربه.

- عصير التفاح المخمر :
ويساعد شرب خل التفاح  كل يوم في الصباح في علاج جميع أنواع الأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني، والأكزيما وحتى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتشير العديد من الدراسات إلى أن خل التفاح قد يساعد في حرق دهون البطن، وفقدان الوزن لأنه قد يقلل حمض الأسيتيك الموجود في الخل من تخزين الدهون ويقلل الشهية ويبطئ عملية الهضم ويزيد من عملية حرق الدهون.

طريقة التحضير :

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ ونخلطه جيدًا ونشربه، ويمكنك أيضًا تناول خل التفاح مع العسل.

- عصير العنب :
ويعتبر عصير العنب غني بفيتامين ج وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 6 والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم وتساعد هذه العناصر الغذائية على زيادة التمثيل الغذائي وفقدان الدهون عن طريق حرق السعرات الحرارية في وقت أقل، كما يساعد أيضاً في تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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