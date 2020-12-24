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مرأة

مزمن وحاد.. تعرف على أنواع أعراض التهاب المرارة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:11 ص
أعراض التهاب المرارة
أعراض التهاب المرارة
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هاجر هانئ
التهاب المرارة من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، وتتنوع وتختلف الأعراض من مريض لآخر، فهناك  أعراض التهاب مرارة حادة وأخرى مزمنة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد مساعد، دكتوراه أمراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، عن بعض الأعراض المتوقع ظهورها عند الإصابة بـ التهاب المرارة بأنواعه المختلفة:

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1- أعراض التهاب المرارة الحاد

عند الإصابة بالتهاب المرارة الحاد، قد تظهر الأعراض التالية على المريض:

ألم في النصف العلوي أو النصف الأيمن من البطن يميل للظهور بعد تناول الوجبات.

حمى قد ترافقها قشعريرة.

غثيان.

تقيؤ.

يرقان.

2- أعراض التهاب المرارة المزمن

قد لا تظهر على المصاب بهذا النوع من التهاب المرارة أية أعراض، وفي حالات أخرى قد تظهر أعراض شبيهة بتلك التي تظهر على الشخص المصاب بالتهاب المرارة الحاد، مثل: ألم البطن، الغثيان، التقيؤ.

يتميز الألم المرافق لالتهاب المرارة المزمن بأنه ألم يظهر على فترات متقطعة بشكل أقرب للنوبات، كما لا يرافق هذا النوع من التهاب المرارة ظهور حمى على عكس النوع السابق.

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